Crece la inflación en Argentina y el gobierno culpa a la guerra en Medio Oriente

Argentina registró una inflación mensual de 3.4 por ciento en marzo, su nivel más alto del último año según datos oficiales, un resultado que el gobierno atribuyó al aumento global en el precio de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

El dato de marzo se vio impulsado por el transporte y gastos estacionales como la educación, según el instituto nacional de estadísticas Indec.

En el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países", escribió en X el ministro de Economía, Luis Caputo, al citar aumentos "de 9 por ciento en combustibles, 24 por ciento en pasajes de avión de cabotaje y de 22 por ciento en transporte interurbano".

Citando este tuit, el presidente Javier Milei admitió en un mensaje en X que "el dato es malo", pero agregó que hay "elementos duros" que "permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente".

El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente", sostuvo el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Durante el mandato de Milei la inflación anual bajó de 117 por ciento en 2024 a 31 por ciento en 2025, pero el proceso se detuvo en abril del año pasado, cuando el índice cambió de tendencia.

Inflación en Argentina

En los últimos 12 meses a marzo, la inflación alcanzó 32.6 por ciento. En tanto, en lo que va del año, el aumento de precios redondea 9.4 por ciento.

Caputo había dicho el martes que "la inflación va a tener certificado de defunción", al disertar en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

En otros apartados, las cifras son menos favorables.

La industria acusó en febrero una caída de actividad del 8.6 por ciento interanual y la informalidad laboral alcanzó el 43 por ciento en el cuarto trimestre de 2025, también según el Indec.

El tipo de cambio con un peso elevado frente al dólar (1.385 pesos por billete verde al cambio oficial) favorece las importaciones que el gobierno estimuló con políticas de desregulación.

La avalancha de importaciones, principalmente provenientes de China, ayudó a abaratar los precios pero también tuvo un fuerte impacto en el aparato productivo.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) sostuvo este martes que Argentina moderará su crecimiento de 2025 (4.4 por ciento) y se situará en 3.5 por ciento este año y 4 por ciento el año que viene, en buena parte a causa de la ralentización de la actividad económica en el segundo semestre de 2025.

El organismo internacional también espera que el proceso de desinflación continúe en Argentina, pero de manera "un poco más gradual" de lo que estaba previsto. El FMI había ubicado la expectativa de inflación para este año en 16,4 por ciento y la elevó casi al doble (30.4 por ciento).

La inflación núcleo de marzo 2026 es la más alta desde abril 2025", recordó el analista Christian Buteler.

Milei asumió la presidencia del país en diciembre de 2023 con la promesa de derrotar el flagelo inflacionario, encaminar las cuentas públicas e impulsar la economía.

La guerra de Oriente Medio hizo saltar el precio del petróleo y con ello presionó los estándares inflacionarios globales.

Con información de AFP y Reuters.