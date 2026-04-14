Francia y Reino Unido convocan cumbre sobre el estrecho de Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, celebrarán el próximo viernes en París una cumbre destinada a coordinar los esfuerzos internacionales para reabrir el estrecho de Ormuz, según informó Downing Street. Ambos líderes copresidirán el encuentro, cuyo objetivo es diseñar un plan multinacional, coordinado e independiente que garantice la seguridad del transporte marítimo una vez que concluya el conflicto, explicó un portavoz británico.

Macron subrayó que los países participantes trabajarán en una “misión estrictamente defensiva, separada de las partes beligerantes en el conflicto”, lista para desplegarse tan pronto como las condiciones lo permitan.

El anuncio coincidió con el inicio de un bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes, medida que la Casa Blanca defendió como una respuesta legítima al cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Aerolíneas europeas piden medidas de emergencia ante la crisis en Irán

Las principales aerolíneas europeas han solicitado a la Unión Europea que adopte medidas urgentes para enfrentar las repercusiones de la guerra en Irán, que incluyen cierres generalizados del espacio aéreo y una creciente preocupación por la escasez de combustible para aviones, según un documento al que tuvo acceso Reuters.

La asociación Airlines for Europe (A4E) propuso que Bruselas supervise el suministro de combustible a nivel comunitario, suspenda temporalmente el mercado de carbono para la aviación y elimine ciertos impuestos al sector. El documento también sugiere que la UE considere la compra conjunta de queroseno, siguiendo el modelo aplicado al gas natural tras la reducción de suministros rusos en 2022, aunque hasta ahora no se ha extendido al petróleo ni al combustible de aviación.

El Consejo Internacional de Aeropuertos Europa (ACI) advirtió la semana pasada que el continente podría enfrentar una escasez sistémica de queroseno en apenas tres semanas.

A4E, que agrupa a compañías como Lufthansa, Air France-KLM y easyJet, también pidió modificar la normativa que obliga a los Estados miembros a mantener reservas de petróleo de emergencia para 90 días, ya que actualmente no contempla específicamente el combustible de aviación. Asimismo, solicitó aclaraciones legales para confirmar que los cierres de espacio aéreo por conflictos se consideren una causa justificada de no utilización de franjas horarias.

La Comisión Europea anunció que presentará el 22 de abril un paquete de medidas para mitigar el impacto de la guerra en los mercados energéticos, aunque no ha confirmado si incluirá disposiciones específicas sobre el suministro de combustible para aviones.

Con información de Reuters.