Israel ataca sur de Líbano y Hezbolá lanza misiles, pese a negociaciones de paz

El ejército de Israel llevó a cabo ataques al sur de Beirut y el grupo proiraní Hezbolá disparó una treintena de misiles contra territorio israelí este miércoles, un día después de que Líbano e Israel decidieran entablar negociaciones de paz.

Según la Agencia Nacional de Información (Ani) libanesa, dos ataques israelíes apuntaron sucesivamente a dos autos a unos veinte kilómetros al sur de Beirut.

Uno de ellos tuvo como blanco un vehículo en la autopista que conecta Beirut con el sur del país, a la altura de Jiyeh, y el otro fue en Saadiyat, precisa la agencia. Añade que estas áreas no son feudos del Hezbolá.

Desde los bombardeos masivos del miércoles 8 de abril, que causaron más de 350 muertos en Beirut y otras partes del país, Israel no había atacado la capital libanesa debido a presiones diplomáticas.

Israel continuó el miércoles sus bombardeos en varias localidades del sur del Líbano donde el ejército lleva a cabo una ofensiva terrestre, precisó la agencia estatal libanesa que da cuenta de combates con Hezbolá.

Foto: AFP.

Hezbolá lanza treintena de misiles contra Israel

Los combatientes de este grupo proiraní dispararon por su parte una treintena de misiles contra Israel desde Líbano el miércoles por la mañana, informó a la AFP un portavoz del ejército israelí.

En un comunicado el movimiento islamista chiita reivindicó disparos de cohetes contra diez localidades del norte de Israel, cerca de la frontera.

La violencia continúa un día después de negociaciones directas en Washington entre Israel y Líbano, las primeras en más de 30 años.

Hezbolá no vio con buenos ojos este acercamiento en el que ambos países aceptaron iniciar negociaciones directas para una paz sostenible en el tiempo, según el Departamento de Estado estadunidense.

El 2 de marzo pasado Hezbolá se encargó de atacar el territorio israelí, lo cual arrastró a Líbano a la guerra en Oriente Medio, que tiene como protagonistas las ofensivas lanzadas entre Estados Unidos, el estado hebreo de Israel y la república islámica de Irán.

Desde ese día los bombardeos israelíes han causado 2 mil 124 muertos y desplazado a más de un millón de personas.

Previo a intercambio de ataques, embajadores de Líbano e Israel elogiaban diálogo de paz

Previo a los ataques, la embajadora de Líbano en Estados Unidos, Nada Hamadeh Moawad, había señalado como "constructivas" las conversaciones con Israel y pidió un alto el fuego durante el diálogo "constructivo" que sostuvo el martes con representantes de Israel en Washington, según afirmó en un comunicado.

Por otro lado, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, había elogiado el "maravilloso intercambio" con Líbano en el primer diálogo directo en décadas entre ambos países este martes Washington.

"Tuvimos un maravilloso intercambio de más de dos horas", dijo Leiter a periodistas al término de la reunión con la embajadora libanesa en el Departamento de Estado.

Sin embargo la vuela voluntad de ambos embajadores se vio ensombrecida por los ataques de esta madrugada.

Con información de AFP.

*mcam