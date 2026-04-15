El programa nuclear de Irán fue golpeado por EU e Israel, pero no eliminado

Estados Unidos e Israel alejaron la capacidad de Irán de fabricar una bomba atómica con sus recientes ataques a objetivos nucleares y balísticos, pero no lograron apoderarse de sus reservas de uranio altamente enriquecido, cruciales para cualquier negociación futura entre Washington y Teherán.

El presidente estadunidense Donald Trump dice haber desatado la guerra el 28 de febrero, entre otras cosas, porque según él Irán desarrolla una bomba atómica, algo que Teherán niega.

El mandatario republicano promete que nunca permitirá que el país posea un arma nuclear.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha dicho que la guerra anterior, de 12 días en junio de 2025, también buscaba erradicar el programa nuclear iraní.

Se estima que la mitad del uranio de Irán está en los túneles de Isfahán. Canva

Pero dos fuentes diplomáticas europeas que pidieron mantener el anonimato son prudentes.

Después de los ataques de junio de 2025 "se nos dijo que el programa había sufrido un retroceso de varios años, y luego la cifra fue revisada a solo varios meses", comentó una fuente.

Irán ya no es el estado umbral que una vez fue", aseguró a la AFP una fuente diplomática israelí.

Un estado umbral es un país con el conocimiento, recursos e instalaciones necesarias para desarrollar un arma nuclear rápidamente.

La fuente alegó que, además del daño a su infraestructura, Irán ha sufrido un duro revés "por la eliminación de científicos y funcionarios" y los ataques a universidades "donde se ubicaban los centros de datos con el conocimiento iraní".

Retroceso importante al programa nuclear de Irán

En general, este conflicto golpeó sustancialmente el programa nuclear de Irán", dijo Spencer Faragasso del Institute for Science and International Security, un centro de estudios estadounidense que monitorea el programa nuclear iraní.

Imágenes satelitales del Centro de Tecnología Nuclear de Isfahán

"Tomará una cantidad importante de tiempo, inversión y recursos reconstituir toda la capacidad perdida", afirmó.

Pero aclaró que "los avances del conflicto no son para nada permanentes".

Irán aún posee una cantidad importante de uranio enriquecido a 60%, cerca del nivel de 90% requerido para fabricar una bomba atómica, además de uranio enriquecido a 20%.

Antes de los ataques estadunidenses de junio pasado, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calculó que Irán poseía cerca de 440 kilos de uranio enriquecido a 60%, por encima del límite establecido en un acuerdo de 2015 que colapsó cuando Estados Unidos se retiró de él.

Se desconoce el paradero de este uranio por la negativa iraní de dar acceso a los inspectores del OIEA a los sitios golpeados por los ataques de Estados Unidos e Israel.

El director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, ha insistido en pedir el regreso de los inspectores.

Imagen de satélite de la entrada a los túneles de Isfahán, en Irán. Foto: Reuters / Archivo.

Uranio enriquecido de Irán, enterrado en túneles de Isfahán

Se cree que parte de la reserva de uranio altamente enriquecido está enterrada en los túneles de la instalación de Isfahán, en el centro de Irán.

Al menos 220 kilos, cerca de la mitad de la reserva" declarada a 60%, estarían almacenados "en el complejo de túneles subterráneos de Isfahán", indicó Faragasso.

"No está clara la situación de la otra mitad, pero creemos que está enterrada bajo los escombros de Fordow" porque antes de la guerra de 2025 se produjeron "grandes cantidades" de uranio altamente enriquecido a 60%, agregó.

Solo una inspección independiente podrá aclarar estas dudas.

Rusia, dispuesta a aceptar el uranio enriquecido iraní

El problema es cómo sacar este uranio del territorio iraní bajo un eventual acuerdo.

Rusia insistió el lunes en que está dispuesta a aceptar el uranio enriquecido iraní como parte de un posible acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

Esta propuesta fue presentada por el presidente (Vladimir) Putin en contactos con Estados Unidos y países de la región", declaró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Ese escenario es inaceptable para los europeos debido a la guerra que Rusia libra contra Ucrania desde hace más de cuatro años.

Rusia y Teherán cooperan en asuntos nucleares mediante la planta energética iraní de Bushehr, construida y operada con apoyo ruso con fines civiles.

Los iraníes "ya no tienen la capacidad de enriquecer uranio(...) así que no pueden construir una bomba nuclear en este momento", explicó Danny Orbach, de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

"Pero aún tienen el material enriquecido, que es lo más difícil de obtener", dijo.

Con información de AFP.

*mcam