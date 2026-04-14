¿Por qué la foto de la Tierra de Artemis II se ve más apagada?

La nueva imagen de la Tierra captada por Artemis II ha despertado curiosidad en todo el mundo. A simple vista, el planeta parece más tenue, menos azul y con un brillo difuso en comparación con la famosa fotografía de Apolo 17, conocida como la “Canica Azul”.

Pero, ¿realmente la Tierra ha cambiado o hay otra explicación detrás de este efecto?

Artemis y su foto de la Tierra

El primer factor clave es la luz. La icónica imagen de 1972 fue tomada con la Tierra completamente iluminada por el Sol, en condiciones ideales que resaltaban los colores, especialmente el azul de los océanos y el blanco de las nubes. En cambio, la fotografía reciente fue capturada en condiciones mucho más complejas.

Hay informes de que la imagen fue tomada durante la noche, con la superficie terrestre iluminada únicamente por la luz de la Luna”, explicó una vocera de NASA.

Las cámaras modernas priorizan datos científicos sobre estética visual. NASA.

Esto significa que gran parte del planeta estaba en sombra o en una fase parcial, como una media luna. Cuando hay menos luz disponible, los colores pierden intensidad y el contraste disminuye, generando esa apariencia “apagada” que tanto llamó la atención en redes sociales.

Además, en ciertos momentos del viaje, la nave puede situarse en un ángulo donde la propia Tierra bloquea parcialmente la luz solar. Esto crea un entorno visual extremadamente oscuro, muy distinto a lo que veríamos desde la superficie terrestre.

Nueva tecnología para observar la Tierra

Otro punto fundamental es la forma en que se tomó la imagen. Aunque las cámaras actuales son mucho más avanzadas que las utilizadas en los años 70, su objetivo no siempre es estético, sino científico.

Para captar detalles en condiciones de baja luz, los astronautas utilizaron configuraciones extremas, como un ISO cercano a 50 mil. Esto permite registrar información en la oscuridad, pero también introduce ruido digital y altera la percepción del brillo.

La Tierra aparece más apagada porque la imagen fue tomada en condiciones de baja iluminación y procesada de manera diferente”, explicó un especialista consultado sobre las diferencias entre ambas fotografías.

A diferencia de las cámaras analógicas de la misión Apolo, que tendían a saturar los colores de forma natural, las cámaras digitales modernas buscan mayor fidelidad técnica, aunque eso implique imágenes menos “impactantes” a simple vista.

También influye el procesamiento posterior. Las fotos actuales están diseñadas para mostrar información científica, como estrellas, reflejos débiles o fenómenos espaciales, que antes no podían captarse. Esto cambia el balance visual de la imagen final.

La Tierra no cambió: lo que cambió fue la forma de observarla desde el espacio. NASA.

Incluso hay fenómenos como la luz zodiacal —un resplandor tenue causado por partículas de polvo en el espacio— que pueden hacerse visibles en estas condiciones y modificar la apariencia del entorno.

La Tierra no ha perdido su color ni su brillo. Lo que cambió fue el contexto: el ángulo, la iluminación y la tecnología utilizada. Las imágenes de Artemis II no buscan replicar lo que vería el ojo humano, sino ampliar lo que podemos observar del planeta en condiciones extremas.

Lejos de ser una señal de deterioro, estas fotos representan un avance en nuestra capacidad para estudiar la Tierra desde el espacio. Y, en cierto modo, también nos recuerdan que incluso lo más familiar puede verse distinto dependiendo de cómo —y desde dónde— lo observemos.