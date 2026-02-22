“La paz no puede posponerse”: el llamado del papa León XIV a 4 años de la guerra Rusia-Ucrania

El papa León XIV realizó este domingo un sentido llamado para que cesen las hostilidades en Ucrania. A solo dos días de cumplirse el cuarto aniversario de la invasión de Rusia, el sumo pontífice sentenció que el fin del conflicto "no puede posponerse".

Durante su discurso semanal ante miles de peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre describió la guerra como una "herida infligida a toda la familia humana".

El sumo pontífice dijo que la guerra lastima a toda la humanidad. REUTERS

Sus palabras resuenan en un momento crítico, mientras Estados Unidos intenta mediar en un acuerdo de paz que parece estancado ante las exigencias territoriales de Rusia en la región del Dombás y la firme negativa de Kiev a ceder su soberanía.

Tantas víctimas, tantas vidas y familias destrozadas, tanta destrucción (...) La paz es una necesidad urgente que debe encontrar espacio en los corazones y traducirse en decisiones responsables", lamentó León XIV tras la oración dominical.

Un aniversario bajo fuego y miles de víctimas

Mientras el Vaticano aboga por la diplomacia, el campo de batalla sigue activo. Según informes del Ejército ucraniano, Rusia utilizó drones y misiles balísticos en ataques nocturnos este mismo domingo, manteniendo la presión sobre la infraestructura civil y militar.

El papa advirtió que el rastro de dolor de esta guerra "marcará a generaciones", haciendo un llamado a los líderes mundiales para que prioricen la vida humana sobre los intereses geopolíticos.

Ucrania denunció nuevos ataques rusos durante la madrugada REUTERS

Los números de la tragedia: 4 años de devastación

Tras 48 meses de combates ininterrumpidos, las cifras revelan una crisis humanitaria y económica de proporciones históricas. Estos son los datos reportados por organismos oficiales:

1. El costo humano

Víctimas civiles: La Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU ha verificado más de 11,500 civiles muertos y cerca de 25,000 heridos , aunque advierten que las cifras reales son "considerablemente más altas".



ha verificado más de y cerca de , aunque advierten que las cifras reales son "considerablemente más altas". Bajas militares: Estimaciones de inteligencia de países occidentales sugieren que las bajas totales (muertos y heridos) entre ambos bandos superan los 600,000 combatientes.

2. El drama de los desplazados

Refugiados en el mundo: Más de 6.5 millones de ucranianos han buscado refugio en el extranjero, principalmente en países de Europa, de acuerdo con Naciones Unidas.

en el extranjero, principalmente en países de Europa, de acuerdo con Naciones Unidas. Desplazados internos: Cerca de 3.7 millones de personas permanecen desplazadas dentro de las fronteras de Ucrania.

3. Pérdidas económicas y reconstrucción

Costo de reconstrucción: El Banco Mundial , en su última evaluación conjunta con el Gobierno de Ucrania, estima que el costo total de la reconstrucción y recuperación asciende a 486,000 millones de dólares .

, en su última evaluación conjunta con el Gobierno de Ucrania, estima que el costo total de la y recuperación asciende a . Destrucción de infraestructura: Se estima que el 10% del fondo de vivienda de Ucrania ha sido dañado o destruido, dejando a millones sin un hogar seguro.

La ONU y autoridades reportan miles de bajas civiles y de combatientes en estos cuatro años. via REUTERS

Con información de Reuters.