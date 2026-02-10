UE marca condiciones para Rusia; eventual pacto de paz en Ucrania exige respeto a la soberanía

La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró en Bruselas que propondrá una lista de concesiones que Europa debería exigir a Rusia como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. Subrayó que cualquier negociación debe contar con el aval europeo y que las condiciones deben imponerse a Moscú, no a los ucranianos, quienes ya han soportado una enorme presión desde el inicio de la invasión.

Todos los que se sientan a la mesa, incluidos los rusos y los estadounidenses, deben comprender que es necesario que los europeos estén de acuerdo (para alcanzar un acuerdo de paz)"

La guerra comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó una invasión a gran escala contra Ucrania, tras años de tensiones derivadas de la anexión de Crimea en 2014 y el conflicto en el Donbás. El ataque ruso desencadenó la mayor crisis de seguridad en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, provocando millones de desplazados, miles de muertes y una fuerte respuesta internacional.

Desde entonces, Ucrania ha resistido con apoyo militar, económico y político de Occidente. La guerra ha tenido fases críticas como la defensa de Kiev en 2022, la contraofensiva ucraniana en Járkov y Jersón en 2023, y la prolongada guerra de desgaste en el este del país.

Postura de la Unión Europea

La UE ha mantenido una postura firme frente a Rusia, imponiendo sanciones económicas sin precedentes contra bancos, empresas y oligarcas rusos, además de restringir la importación de petróleo y gas. También ha destinado miles de millones de euros en ayuda militar y humanitaria a Ucrania, consolidando su papel como actor clave en el conflicto.

Kallas enfatizó que Europa no puede quedar al margen de las negociaciones de paz, ya que la guerra afecta directamente la seguridad del continente, la estabilidad energética y la economía. Para la UE, cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía de Ucrania y evitar que Rusia obtenga beneficios territoriales o políticos de la invasión.

Y para ello, también tenemos condiciones. Y no debemos imponerlas a los ucranianos, que ya han sufrido mucha presión, sino a los rusos"

Relación entre la UE, Estados Unidos y la OTAN

La guerra ha reforzado la cooperación entre la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN. Washington ha sido el principal proveedor de ayuda militar a Ucrania, mientras que la OTAN ha fortalecido su presencia en Europa del Este para disuadir nuevas agresiones rusas.

La UE, aunque no es una alianza militar, ha coordinado estrechamente con la OTAN en materia de seguridad y defensa, incrementando el gasto militar de sus miembros y promoviendo proyectos conjuntos. La relación transatlántica se ha revitalizado, con un frente común que busca contener la expansión rusa y garantizar la estabilidad regional.

Con información de Reuters.