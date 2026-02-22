"No queremos una nueva Guerra Fría", dice Lula antes de su encuentro con Trump

En el cierre de una estratégica gira de tres días por la India, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fijó una postura diplomática contundente de cara a su próximo encuentro con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Con el peso de representar a la mayor economía de Sudamérica y a un actor clave del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), Lula advirtió que el mundo no resistirá un retorno a las lógicas de bloques enfrentados, pues su prioridad son las relaciones paritarias, no las basadas en la subordinación:

Quiero decirle al presidente estadounidense Donald Trump que no queremos una nueva Guerra Fría (...) Queremos que todos los países sean tratados por igual, sin imposiciones de los grandes sobre los débiles", afirmó Lula este domingo en una rueda de prensa en Nueva Delhi.

Después de visitar la India, Lula viajó a Corea del Sur. AFP

El fin de la ‘diplomacia por Twitter’

Lula, quien viajará a EU la primera semana de marzo, no ocultó su malestar por las formas en que se ha manejado la política comercial. Criticó abiertamente la imposición unilateral de aranceles, señalando que "nos enteramos de ellos por Twitter" (X), y contrastó ese "autoritarismo" con la "política de iguales" que ha logrado consolidar con socios como el primer ministro indio, Narendra Modi.

Pese a las fricciones previas, Lula se mostró optimista y, aunque evitó comentar a profundidad el fallo de la Corte Suprema que anuló varios de los gravámenes generalizados de Trump, confió en que la relación entrará en una "mejor posición" si prevalece el respeto mutuo.

El mundo necesita tranquilidad, no turbulencia. Necesita paz", expresó el mandatario brasileño de 79 años.

Lula y Modi firmaron acuerdos; ambos forman parte del bloque BRICS REUTERS

Los BRICS y la agenda de Lula en EU

Durante su estancia en la India, Lula firmó acuerdos sobre minerales críticos y tierras raras, un sector donde Brasil e India buscan dejar de ser meros exportadores de materia prima. Este movimiento se da en el marco de la competencia por la transición energética.

No vamos a permitir que nuestros minerales sean explotados como en el pasado, cuando mandábamos afuera para después comprar el producto manufacturado", advirtió.

Como líder fundador de los BRICS, Lula reafirmó la importancia de fortalecer instituciones multilaterales que den voz al Sur Global. Insistió en la urgencia de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para incluir a naciones como Brasil, India y México, argumentando que solo así se podrá dar respuesta efectiva a crisis en Gaza, Ucrania y Venezuela.

Sobre la mesa de negociación en la Casa Blanca, Lula aseguró que "no hay nada prohibido". Su agenda para marzo abarca cuatro frentes principales:

Comercio e inversión: Recuperar la inversión estadounidense en Brasil, la cual, según Lula, "hace tiempo dejó de existir".

Migración: La situación de los miles de brasileños radicados en Estados Unidos ante las políticas migratorias de Trump. Colaboración académica: Alianzas entre universidades y desarrollo tecnológico. Soberanía de recursos: La cooperación en minerales estratégicos bajo un nuevo esquema de valor agregado.

El encuentro de marzo será el segundo entre ambos líderes tras su reunión en Malasia el pasado octubre, la cual logró desactivar un arancel del 40% a las exportaciones brasileñas.

Lula espera que esta nueva cumbre consolide una relación "altamente respetuosa", donde la soberanía de las naciones en desarrollo no sea moneda de cambio en las tensiones geopolíticas de las potencias.

Este será el segundo encuentro entre Lula y Trump. REUTERS

Con información de AFP y Reuters.