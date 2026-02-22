Así es Mar-a-Lago, de Donald Trump, donde fue abatido un hombre armado

Mar-a-Lago es la residencia principal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y uno de los espacios más emblemáticos del poder político y social en Palm Beach.

La mansión cuenta con aproximadamente 8,000 metros cuadrados y 114 habitaciones. Fue construida en la década de 1920 por Marjorie Merriweather Post, entonces propietaria de General Foods, como residencia vacacional. Su nombre responde a su ubicación geográfica: se encuentra entre el océano Atlántico y la laguna de Lake Worth.

El inmueble presenta un diseño hispano-morisco, está anclado a un arrecife de coral con hormigón y acero para resistir huracanes, e incorpora materiales históricos como mármol blanco y negro procedente de Cuba, más de 36,000 tejas españolas —algunas del siglo XV— y un techo elaborado con unas 20.000 tejas cubanas, según información institucional del club.

En 1973, Post donó la propiedad al Gobierno federal con la intención de convertirla en residencia vacacional presidencial. Sin embargo, en 1981 fue devuelta a la Fundación Post al no ser utilizada. En 1985, Trump la adquirió por menos de 10 millones de dólares.

Actualmente, además de ser residencia privada, funciona como club exclusivo con cerca de 500 miembros, quienes pagan una cuota de admisión de 200.000 dólares y una anualidad aproximada de 14,000 dólares. El complejo ofrece spa, gimnasio, piscina, canchas deportivas y acceso a playa privada.

La mansión cuenta con aproximadamente 8,000 metros cuadrados y 114 habitaciones. Reuters

Relevancia política y antecedentes federales

Mar-a-Lago ha sido sede de discursos oficiales, eventos de recaudación de fondos y encuentros diplomáticos con líderes internacionales como Xi Jinping y Viktor Orbán.

En 2022, la propiedad fue registrada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) tras detectarse el almacenamiento de más de 100 documentos clasificados. La legislación estadounidense obliga a los presidentes a entregar dichos materiales a los Archivos Nacionales al concluir su mandato.

Desde entonces, el recinto también ha sido considerado un centro de influencia política republicana fuera de Washington.

Hombre armado abatido

Este domingo, el Servicio Secreto de los Estados Unidos informó que un hombre armado fue abatido luego de ingresar al perímetro de seguridad del complejo.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m., cuando el sospechoso fue observado cerca de la puerta norte portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Según el portavoz Anthony Guglielmi, el individuo condujo hacia el acceso mientras otro vehículo salía y fue confrontado por agentes federales.

Tras evaluar la amenaza, los agentes dispararon, provocando la muerte del hombre en el lugar. En la intervención también participó un agente del alguacil del condado de Palm Beach.

El sospechoso, de aproximadamente 20 años y originario de Carolina del Norte, había sido reportado como desaparecido días antes por su familia. Investigadores indicaron que viajó hacia Florida y habría recogido el arma durante el trayecto. La caja del arma fue hallada en su vehículo.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump reciben al presidente chino Xi Jinping y a la primera dama Peng Liyuan en Mar-a-Lago. Reuters

Las autoridades federales trabajan en la elaboración de un perfil psicológico y en la determinación del móvil del incidente, que permanece bajo investigación.

El presidente Trump no se encontraba en Mar-a-Lago al momento del hecho, ya que permanecía en la Casa Blanca. Tampoco estaba presente la primera dama.

Trump ha enfrentado incidentes de seguridad previamente. El 13 de julio de 2024 resultó herido durante un intento de asesinato en un mitin en Butler. Posteriormente, el 15 de septiembre de 2024, un hombre armado fue detenido cerca de su campo de golf en West Palm Beach y condenado a cadena perpetua.

El reciente episodio refuerza el debate sobre la seguridad en residencias presidenciales privadas y la coordinación entre agencias federales y locales.

asc