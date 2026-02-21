Kiev activa alerta aérea en el cuarto aniversario de la invasión rusa

Potentes explosiones se escucharon la mañana del domingo en la capital ucraniana reportaron periodistas de la AFP, luego de que las autoridades emitieran una alerta de misiles balísticos.

Una alerta aérea fue declarada en Kiev debido a la amenaza del enemigo utilizando armas balísticas", anunció la administración militar de la ciudad poco antes de que se escucharan las explosiones a las 04:00.

La administración urgió a los residentes acudir a los refugios hasta que pase la alerta.

El hecho ocurre en el cuarto aniversario de la invasión rusa en Ucrania.

En tanto, una policía murió y 15 personas resultaron heridas en explosiones registradas la noche del sábado en Leópolis, en el noroeste de Ucrania, informó el alcalde local, quien denunció un "acto terrorista".

Autoridades y medios locales reportaron fuertes explosiones en el centro de la ciudad cercana a la frontera con Polonia y lejos del frente de combate, mientras el alcalde Andrii Sadovi indicó en Telegram que murió una policía de 23 años y 15 personas reciben atención médica.

Tres de las personas heridas se encuentran en condiciones críticas, según Sadovi.

"Fue un acto terrorista", agregó el alcalde, sin precisar quiénes fueron los responsables de las explosiones. Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, militares y autoridades ucranianas han sido blanco de explosiones en varias ocasiones en sitios alejados del frente de combate.

Con información de AFP.