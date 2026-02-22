EU reacciona a abatimiento del 'Mencho', líder del CJNG; ofrecía recompensa de 15 mdd por él

Este domingo, fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); el líder del crimen organizado no sólo era buscado en México, sino también en Estados Unidos.

Su abatimiento se dio en el marco de un operativo de las fuerzas federales en Tapalpa, Jalisco. Tras dichas acciones, se desató una ola de narcobloqueos y quema de vehículos en al menos seis estados: Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato, Tamaulipas y Aguascalientes

Se registran bloqueos en distintos estados tras el opertivo donde abatieron a 'El Mencho'. Especial

Ya hay reacciones en Estados Unidos

El gobierno estadounidense mantenía vigente una recompensa de hasta 15 millones de dólares por el narcotraficante, a quien señalaban en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia como uno de los fugitivos más buscados de nuestro país.

“La acusación formal sustitutiva más reciente, presentada el 5 de abril de 2022, lo acusa de conspiración y distribución de una sustancia controlada (metanfetamina, cocaína y fentanilo) con fines de importación ilegal a Estados Unidos, así como de uso de armas de fuego durante y en relación con delitos de narcotráfico. Oseguera Cervantes también está acusado bajo el Estatuto de Narcotraficantes por operar una empresa criminal continua”, precisaron los Departamentos de Estado y de Justicia.

EU ofrecía una millonaria recompensa por el líder del CJNG. https://www.state.gov/

El subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador en México, Christopher Landau, felicitó en sus redes sociales al gobierno de México por el asesinato de 'El Mencho'. Asimismo, se dijo preocupado por las reacciones violentas, pero hizo un llamado a no perder la calma.

I’ve just been informed that Mexican security forces have killed 'El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana.

¿Quién era ‘El Mencho’?

Nemesio Oseguera Cervantes fue uno de los narcotraficantes más buscados de México y Estados Unidos. Fundó y lideró por años el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país en la última década.

Nació el 17 de julio de 1966 en Michoacán. En su juventud migró a EU, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México en la década de 1990. Tras su regreso, se integró a estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, primero dentro del Cártel del Milenio y luego consolidando su propio grupo tras fracturas internas.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente en estados de México y fue identificado por autoridades como responsable de tráfico de drogas (principalmente metanfetaminas y fentanilo), así como de lavado de dinero, extorsión y violencia contra fuerzas de seguridad.

El gobierno de Estados Unidos lo incluyó en su lista de los más buscados y ofrecía una recompensa multimillonaria por información que conduzca a su captura. Durante años, su paradero fue incierto, mientras el CJNG se consolidaba como actor clave del crimen organizado en México.