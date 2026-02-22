Servicio Secreto abate a hombre que irrumpió en la residencia de Trump en Mar-a-Lago

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos dispararon y abatieron a un hombre de aproximadamente 20 años tras un intento de ingreso ilegal al perímetro de seguridad del club Mar-a-Lago, propiedad del presidente Donald Trump en West Palm Beach, Florida.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales y la agencia Reuters, el incidente ocurrió en las primeras horas del domingo 22 de febrero cuando el individuo intentó violar los controles de seguridad que rodean el complejo.

A pesar de las advertencias de los agentes asignados a la protección de la residencia, el sujeto persistió en su intento de entrada, lo que provocó la respuesta armada del cuerpo de seguridad.

La residencia en Palm Beach, Florida, es custodiada las 24 horas. REUTERS

Autoridades detallan lo que pasó

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Palm Beach, Ric Bradshaw, explicó que los hechos ocurrieron a las 01:30 horas, tiempo local (00:30 horas, en México).

Dijo que los agentes del Servicio Secreto detectaron que el sujeto llevaba un bidón de gasolina y una escopeta. Estos le pidieron que soltara lo que llevaba y el sospechoso levantó el arma en posición de disparos, por lo que los elementos de seguridad abrieron fuego para “neutralizar” la amenaza.

Asimismo, Bradshaw dijo que hasta ahora no se sabe cuántos tiros dispararon los agentes y que tampoco se sabe si el arma del hombre abatido estaba cargada. Precisó que eso se conocerá una vez que avancen las indagatorias.

Finalmente, detalló que los dos agentes involucrados en el incidente contaban con cámaras corporales y que ninguno resultó lesionado. También queda por saber si fue alguno de ellos o el policía local que les asistió quien disparó mortalmente al sospechoso, cuya identidad sigue reservada.

Autoridades muestran foto del sospechoso. Palm Beach County Sheriff

Por su parte, el vocero del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), Brett Skiles, confirmó que el área donde ocurrió la balacera estaba custodiada por el Servicio Secreto, por lo que recopilar pruebas de los hechos.

Asimismo, pidió a todas las personas que viven en las inmediaciones de la residencia de Mar-a-Lago que que revisen sus cámaras de seguridad en busca de alguna situación sospechosa.

El presidente de EU se encuentra a salvo

Al momento del incidente, el presidente Donald Trump no se encontraba en la propiedad. Según confirmó la Casa Blanca, el mandatario permanece en Washington cumpliendo con su agenda oficial.

A pesar de la ausencia del presidente, el complejo de Mar-a-Lago mantiene protocolos de seguridad de alto nivel de manera permanente, debido a que es utilizado frecuentemente por el mandatario como residencia de descanso y lugar para reuniones diplomáticas.

De acuerdo con Reuters, la Casa Blanca no ha emitido información o comentarios sobre el incidente en Florida y el propio presidente Trump tampoco se ha pronunciado en su plataforma Truth Social.

Trump y su familia no estaban en la residencia cuando ocurrieron los hechos. Getty Images via AFP

Con información de AFP y Reuters.