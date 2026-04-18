Papa León condena explotación de recursos en África y crítica a déspotas: "¡Cuánto sufrimiento!"

El Papa León condenó enérgicamente el sábado la explotación de los recursos naturales en África, arremetiendo contra los "déspotas y tiranos" que prometen riqueza pero no cumplen sus promesas, lo que provoca sufrimiento y muertes.

En un discurso en Angola, país rico en petróleo y tercera parada de su gira por cuatro países africanos, León hizo un llamamiento a los angoleños para que trabajen por una sociedad libre de la "esclavitud impuesta por la élite, que está cargada de gran riqueza pero de falsas alegrías".

León ha adoptado un nuevo estilo de discurso contundente durante la gira de esta semana, bajo los ataques del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En el vuelo de Camerún a Angola, trató de restar importancia a su disputa, diciendo a los periodistas que los comentarios que había hecho sobre los "tiranos" al principio del viaje no iban dirigidos a Trump y que al papa no le interesaba debatir con él.

Una vez en tierra en la capital angoleña, Luanda, el Papa León lamentó que "poderosos intereses reclamen" los recursos naturales de la antigua colonia portuguesa, en una aparente referencia a las empresas extranjeras que se benefician de los sectores petrolero y diamantífero de Angola y de los minerales críticos.

"Con demasiada frecuencia, la gente ha mirado —y sigue mirando— hacia sus tierras... con el fin de tomar", dijo el papa en unas declaraciones dirigidas al presidente angoleño João Lourenço y a otros líderes políticos.

¡Cuánto sufrimiento, cuántas muertes, cuántos desastres sociales y medioambientales provoca esta lógica del extractivismo!", agregó el papa.

Leo, originario de Chicago, mantuvo un perfil relativamente bajo para ser un papa durante sus primeros diez meses, pero en las últimas semanas se ha mostrado franco sobre una serie de asuntos.

Ha lanzado duras denuncias contra la guerra y la desigualdad durante su gira de 10 días por África, una de las más complicadas jamás organizadas para un pontífice, con paradas en 11 ciudades y pueblos de cuatro países, recorriendo casi 18 mil kilómetros en 18 vuelos.

El Papa y Trump

El papa León trató de restar importancia el sábado a su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que la cobertura mediática de los comentarios que ha hecho hasta ahora durante su gira por África "no ha sido precisa en todos sus aspectos".

En declaraciones a periodistas en inglés a bordo de su vuelo a Angola, tercera etapa de su ambiciosa gira africana de diez días, el primer papa estadounidense dijo que los comentarios que había hecho dos días antes en Camerún, en los que denunciaba que el mundo estaba siendo "devastado por un puñado de tiranos", no iban dirigidos a Trump.

El discurso, dijo Leo, "se preparó hace dos semanas, mucho antes de que el presidente hiciera algún comentario sobre mí o sobre el mensaje de paz que estoy promoviendo".

El domingo, mientras Leo se preparaba para emprender su gira, Trump lo calificó de «DÉBIL en materia de delincuencia y terrible en política exterior" en una publicación en Truth Social.

Con información de Reuters.