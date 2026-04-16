Trump responde al Papa León XIV: "Este es un mundo desagradable"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que el Papa León XIV puede decir lo que quiera sobre los asuntos mundiales, pero debe entender la realidad de un “mundo desagradable”.

En los últimos días, el presidente de Estados Unidos y el pontífice nacido en ese país se han enfrentado. Trump ha criticado duramente al líder de los mil 400 millones de católicos del mundo por su postura en varios temas, desde Irán hasta la inmigración.

Mientras tanto, el Papa León ha dicho que tiene el "deber moral" de expresar su oposición a la guerra y calificó de "inaceptable" la amenaza de Trump de atacar a la civilización iraní.

El magnate se mostró más conciliador el jueves, pero aun así intentó darle lecciones al Papa sobre la guerra en Irán.

El Papa tiene que entender que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses", dijo el presidente.

"Eran manifestantes totalmente desarmados. El Papa tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo desagradable."

Trump —que en los últimos días calificó al Papa como "débil" y "equivocado"— negó que estuviera "peleando" con el pontífice y dijo que no tenía "nada en contra" de él.

Choque entre Casa Blanca y el Vaticano escala por guerra y migración

El intercambio entre Donald Trump y Papa León XIV refleja una tensión histórica entre Washington y el Vaticano cuando temas geopolíticos chocan con posturas morales de la Santa Sede.

En conflictos recientes, los Papas han cuestionado tanto intervenciones militares como políticas migratorias restrictivas, defendiendo el derecho internacional y la protección de civiles.

La diferencia central suele radicar en que la Casa Blanca prioriza seguridad nacional, mientras el Vaticano insiste en criterios humanitarios y diplomáticos.

La referencia de Trump a la represión en Irán coincide con denuncias previas de organismos internacionales.

Sin embargo, el uso de cifras no verificadas sobre Irán vuelve a colocar a Trump bajo cuestionamiento por difundir datos discutibles para respaldar posiciones duras. Medios como Reuters y Associated Press han documentado en distintas ocasiones afirmaciones inexactas o exageradas del mandatario en temas migratorios, electorales y de seguridad.

Para sus críticos, esa práctica erosiona la credibilidad presidencial y convierte asuntos sensibles de política exterior en herramientas de propaganda interna.

Por su parte, la postura del pontífice se alinea con la doctrina reciente de la Iglesia sobre conflictos armados. Papa Francisco sostuvo en múltiples ocasiones que “la guerra es siempre una derrota”, una frase reiterada por el Vaticano en crisis como Guerra entre Rusia y Ucrania y en Medio Oriente.

Analistas consideran que el choque con Trump también tiene dimensión interna en Estados Unidos, donde el voto católico continúa siendo un bloque relevante y dividido entre agendas conservadoras y posiciones sociales más moderadas.

Con información de AFP.