Tiroteo en Kiev deja cinco muertos y diez heridos

Al menos cinco personas murieron y otras diez resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según confirmaron las autoridades locales. El ataque fue perpetrado por un hombre que posteriormente fue abatido por las fuerzas especiales de la Policía ucraniana.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó en sus redes sociales: “El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, acaba de informar que el atacante que abrió fuego contra civiles en Kiev ha sido abatido”.

Un tiroteo en un supermercado de Kiev dejó cinco muertos y diez heridos. REUTERS

Zelenski añadió que “todas las circunstancias están siendo investigadas” y que ha dado la orden al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional de Ucrania para que se facilite toda la información verificada sobre el incidente.

Detalles del ataque

El ministro del Interior, Igor Klimenko, explicó que el atacante había tomado rehenes y disparó contra los agentes de la Policía durante la intervención. Antes de ello, los negociadores intentaron establecer contacto con él, sin éxito.

Un tiroteo en un supermercado de Kiev dejó cinco muertos y diez heridos. REUTERS

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, informó a través de Telegram que el tiroteo se produjo en el distrito de Holosíiv, al sur de la capital ucraniana.

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, identificar posibles cómplices y determinar el origen de las armas utilizadas. El caso se mantiene bajo seguimiento de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.