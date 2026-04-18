Irán reporta más de 3 mil 400 muertos en guerra contra Estados Unidos e Israel 

La Fundación de los Mártires de Irán informó de al menos 3 mil 468 muertos en las casi seis semanas de guerra contra Estados Unidos e Israel.

Se abrió un expediente para 3 mil 468 mártires caídos durante el reciente conflicto", declaró el director de la fundación, Ahmad Mousavi, citado por la agencia de noticias ISNA.

Un balance anterior difundido el 12 de abril por la Organización de Medicina Legal de Irán daba cuenta de 3 mil 375 muertos.

Desde el 8 de abril rige un frágil alto el fuego de dos semanas que en teoría expira el próximo miércoles.

Después de una primera ronda fallida de negociaciones en Pakistán, continúan las maniobras diplomáticas para una paz duradera entre Irán y Estados Unidos.

Por su parte, la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, contabilizó hasta el 7 de abril al menos 3 mil 636 muertos.

De ellos, mil 701 eran civiles -incluidos al menos 254 niños- y mil 221 militares. El estatus de las otras 714 víctimas no se precisó.

Debido a las restricciones impuestas a los medios, la AFP no pudo verificar de manera independiente estos balances.

Irán anunció que estaba reforzando el control sobre el estrecho de Ormuz y advirtió a los navegantes de que la vía, vital para el transporte de energía, volvía a estar cerrada, mientras que el presidente Donald Trump dijo que Teherán no podía chantajear a Estados Unidos cerrándola.

Teherán dijo que estaba respondiendo al bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, lo que calificó de violación del alto el fuego, mientras que el líder supremo Mojtaba Jamenei anunció que la Armada iraní estaba preparada para infligir "nuevas y amargas derrotas" a sus enemigos.

Fuentes del sector marítimo indicaron que al menos dos buques informaron de que habían sido atacados y alcanzados mientras intentaban transitar por la vía navegable. India dijo después que había convocado al embajador iraní en Nueva Delhi y que le había expresado su profunda preocupación por el hecho de que dos buques con bandera india hubieran sido atacados en el estrecho.

Con información de AFP.