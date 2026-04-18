Líder supremo de Irán desafía a Trump: “La Armada persa está preparada para derrotar a EU”

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, emitió un comunicado en el que aseguró que la armada iraní está lista para enfrentar y derrotar a las fuerzas estadounidenses, en medio de la creciente disputa por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo.

El comunicado, difundido a través de su canal de Telegram, marca una de las pocas apariciones públicas del líder desde el inicio de la guerra. En él, Khamenei afirmó que la “valiente armada” de Irán está “lista para hacer que los enemigos prueben la amargura de nuevas derrotas”.

Irán desafía a Estados Unidos

El vicecanciller iraní Saed Khatibzadeh afirmó este viernes que Estados Unidos “no puede imponer su voluntad” en el estrecho de Ormuz, luego de que las fuerzas armadas iraníes volvieran a cerrar el paso marítimo en esa estratégica ruta de comercio internacional.

Durante un foro diplomático celebrado en la provincia de Antalya, Turquía, Khatibzadeh señaló: “Los estadounidenses no pueden imponer su voluntad y poner bajo sitio a Irán mientras Irán, con buenas intenciones, intenta facilitar el paso seguro por el estrecho de Ormuz”.

El funcionario subrayó que Teherán busca garantizar la seguridad de la navegación en la zona, pero advirtió que no aceptará presiones externas.

El vicecanciller también cuestionó la postura de la administración estadounidense en torno a las negociaciones bilaterales. “La parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho. A veces es confusa, a veces, ya saben, contradictoria”, declaró, en referencia a los mensajes del presidente Donald Trump.

Asimismo, aclaró que aún no hay fecha fijada para la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos, pese a los anuncios recientes de la Casa Blanca sobre un posible encuentro en persona.

Irán rechaza segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos

Medios iraníes informaron este viernes que el régimen de Teherán no aceptó celebrar una segunda ronda de conversaciones con Estados Unidos en Islamabad. La noticia fue difundida por la agencia semioficial Tasnim, que citó a “autoridades pertinentes” sin dar más detalles.

El rechazo se produce poco después de que Irán anunciara que reafirmaba su control sobre el estrecho de Ormuz, tras haberlo abierto brevemente. Según Teherán, la decisión responde al bloqueo estadounidense de los puertos iraníes, lo que ha intensificado las tensiones en la región.