Menos nacimientos en EU: fertilidad alcanza mínimo récord

La tasa de fertilidad de Estados Unidos alcanzó el año pasado su nivel más bajo hasta la fecha, prolongando así una tendencia que se remonta a casi dos décadas, revelaron el jueves datos provisionales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El descenso también refleja las tendencias mundiales, ya que cada vez menos mujeres deciden tener hijos en un contexto social cambiante. En Estados Unidos, la tasa de fertilidad general ha caído casi un 23 por ciento desde 2007, según los datos de la agencia.

El cambio de prioridades entre las mujeres más jóvenes, incluyendo "oportunidades laborales más amplias y exigentes, mayores opciones de ocio, una mayor intensidad en la crianza de los hijos (...) hacen que la opción de tener hijos sea menos deseable", dijo Phillip Levine, profesor de Economía en el Wellesley College.

El número de bebés nacidos en Estados Unidos en 2025 descendió un 1 por ciento respecto del año anterior, hasta aproximadamente 3.6 millones, mientras que la tasa de fertilidad general -el número de nacimientos por cada 1000 mujeres de entre 15 y 44 años- también bajó un 1 por ciento, a 53.1.

Aunque las tasas de fertilidad entre las mujeres de entre 30 y 49 años han aumentado en la última década, los incrementos han sido demasiado modestos para compensar los descensos sostenidos entre las mujeres menores de 30 años.

El año pasado, la tasa de fertilidad entre las mujeres de 25 a 29 años cayó alrededor de un 4.4 por ciento, mientras que la tasa para las mujeres de 30 a 34 años aumentó aproximadamente un 2.7 por ciento con respecto a 2024, según los datos.

Las tasas de fertilidad entre las adolescentes también descendieron drásticamente, con una caída del 7 por ciento en la tasa de las de 18 a 19 años y del 11 por ciento en la de las adolescentes más jóvenes, de 15 a 17 años, alcanzando ambas mínimos históricos.

Los datos provisionales se basan en el 99.95 por ciento de todos los registros de nacimientos recibidos y procesados el año pasado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, dependiente de los CDC.