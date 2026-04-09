En medio de la fr\u00e1gil tregua entre Estados Unidos, Israel e Ir\u00e1n -iniciada el pasado 28 de febrero tras ataques coordinados contra infraestructura iran\u00ed que derivaron en una escalada regional\u2014 permanecen varias inc\u00f3gnitas sobre c\u00f3mo surgi\u00f3 este conflicto. Por m\u00e1s de un mes el conflicto estuvo definido por operaciones simult\u00e1neas en varios frentes, tensiones energ\u00e9ticas globales y una respuesta internacional fragmentada. A continuaci\u00f3n, te presentamos diez claves documentadas para entender como se sucedi\u00f3 la guerra. El comienzo de la guerra estuvo marcado por bombardeos de Israel y apoyo operativo de Estados Unidos contra objetivos estrat\u00e9gicos en Ir\u00e1n, incluyendo instalaciones vinculadas a su programa militar. Respuesta iran\u00ed con misiles y drones Ir\u00e1n respondi\u00f3 con ataques hacia territorio israel\u00ed, incluyendo zonas del centro y norte, as\u00ed como bases militares estadounidenses en Kuwait, Bar\u00e9in y Jordania, seg\u00fan reportes oficiales. Impacto en infraestructura energ\u00e9tica Instalaciones petroleras y rutas estrat\u00e9gicas han sido afectadas. El estrecho de Ormuz se mantiene como punto cr\u00edtico, con advertencias de restricci\u00f3n para pa\u00edses considerados adversarios. Variaciones en el precio del petr\u00f3leo Datos de mercados internacionales registraron ca\u00eddas cercanas al 6% en el Brent tras anuncios de posibles negociaciones, lo que evidencia la sensibilidad energ\u00e9tica global. Falta de coalici\u00f3n internacional amplia Aliados tradicionales de Estados Unidos, como Francia y Alemania, han optado por no participar militarmente y han promovido la v\u00eda diplom\u00e1tica. Costos militares elevados para Washington El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha destinado miles de millones de d\u00f3lares al despliegue en la regi\u00f3n, sin el respaldo financiero de una coalici\u00f3n amplia. Ataques en territorio liban\u00e9s Operaciones israel\u00edes en el sur de L\u00edbano han dejado v\u00edctimas y ampliado el alcance geogr\u00e1fico de la guerra, involucrando zonas asociadas a Hezbol\u00e1. Riesgos nucleares latentes El Organismo Internacional de Energ\u00eda At\u00f3mica ha advertido sobre la necesidad de moderaci\u00f3n tras reportes de ataques cercanos a instalaciones nucleares iran\u00edes. Operaciones militares continuas La Casa Blanca ha se\u00f1alado que las operaciones contin\u00faan \u201csin descanso\u201d, incluso mientras se exploran canales diplom\u00e1ticos. Tensi\u00f3n en rutas mar\u00edtimas globales Adem\u00e1s de Ormuz, se han mencionado riesgos en otros pasos estrat\u00e9gicos, lo que podr\u00eda afectar el comercio internacional. Ultim\u00e1tums y estrategia sin cumplimiento En el desarrollo de la guerra, Donald Trump ha emitido tres ultim\u00e1tums dirigidos a Ir\u00e1n, todos con plazos definidos que no se han ejecutado en los t\u00e9rminos anunciados. El primer ultim\u00e1tum, a inicios de marzo de 2026, exig\u00eda la reducci\u00f3n del programa nuclear iran\u00ed y el cese del apoyo a grupos regionales en un plazo de 10 d\u00edas. Este plazo fue extendido sin cumplimiento verificable. El segundo ultim\u00e1tum, a mediados de marzo, incorpor\u00f3 amenazas de intensificaci\u00f3n militar si no se aceptaban condiciones espec\u00edficas. Sin embargo, las operaciones continuaron sin que se ejecutaran las medidas anunciadas en el plazo original. El tercer ultim\u00e1tum, a finales de marzo, estuvo vinculado a un plan de 15 puntos que inclu\u00eda restricciones nucleares y condiciones sobre el estrecho de Ormuz. Ir\u00e1n rechaz\u00f3 la propuesta, seg\u00fan reportes de su televisi\u00f3n estatal, y el plazo fue nuevamente aplazado. Los aplazamientos han coincidido con varios factores documentados: Persistencia de capacidades militares iran\u00edes, incluyendo ataques con drones y misiles.Riesgos energ\u00e9ticos globales, particularmente en rutas petroleras estrat\u00e9gicas.Falta de respaldo internacional amplio, que limita la capacidad de acci\u00f3n conjunta.Costos econ\u00f3micos y log\u00edsticos elevados para Estados Unidos. Paralelamente, la administraci\u00f3n estadounidense ha mantenido una narrativa de avance. Declaraciones de la portavoz Karoline Leavitt han reiterado que las operaciones son continuas y que las negociaciones siguen en curso, a pesar de que Ir\u00e1n ha desmentido estas afirmaciones una y otra vez. El propio Donald Trump ha afirmado que Ir\u00e1n busca un acuerdo, mientras autoridades iran\u00edes han negado esa versi\u00f3n y han se\u00f1alado que no negociar\u00e1n bajo presi\u00f3n militar. La ausencia de resultados concretos tras los ultim\u00e1tums, junto con la continuidad de las operaciones, refleja una estrategia que combina presi\u00f3n militar, negociaci\u00f3n sin acuerdos y ajustes constantes en los plazos establecidos.