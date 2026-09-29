Netanyahu advierte sobre ataques antes de elecciones; oposición lo acusa de sembrar miedo

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió sobre posibles ataques antes de las reñidas elecciones legislativas del 27 de octubre, mientras que el líder de la oposición, Yair Lapid, lo acusó de intentar "sembrar el miedo".

"Tenemos indicios de que, antes de las elecciones, nuestros enemigos intentarán atacarnos", aseguró Netanyahu en un video grabado en una base aérea y difundido el martes por su gabinete.

"Les envío un mensaje: no se metan con nosotros, ni ahora ni nunca. Podemos golpearlos en cualquier lugar, en cualquier momento", advirtió.

Sin embargo, el líder de la oposición, Yair Lapid, consideró que esa alerta tenía como objetivo "sembrar el miedo entre la población" antes de las votaciones.

"Netanyahu ignoró todas las advertencias antes del 7 de octubre y hoy, a 28 días de las elecciones, de repente se dedica a sembrar el miedo", afirmó al término de una reunión celebrada a altas horas de la noche con el primer ministro.

La oposición cuestiona constantemente la responsabilidad de Netanyahu en el fiasco de seguridad del 7 de octubre de 2023, el día más sangriento en la historia de Israel, cuando el grupo islamista palestino Hamás atacó el sur del país y desencadenó la guerra en Gaza.

"No hay ninguna razón para sembrar el pánico entre la población", afirmó Lapid, ex primer ministro centrista (2022), quien solicitó la "reunión urgente sobre la situación de seguridad" con Netanyahu.

Lapid había dicho en la red social X que quería "entender si las amenazas son reales y, de ser así, cómo se está preparando el primer ministro esta vez para garantizar que las elecciones se desarrollen sin incidentes".

Los israelíes acudirán a las urnas el 27 de octubre para unas elecciones legislativas que se perfilan difíciles para Netanyahu, quien regresó al poder en 2022.

El gabinete de Netanyahu indicó que, durante el encuentro, se le habían "presentado en detalle" a Lapid las alertas sobre distintos escenarios de ataques preelectorales.

En las últimas semanas, Netanyahu y su ministro de Defensa, Israel Katz, han advertido en varias ocasiones a Irán, a su aliado Hezbolá libanés y a la Autoridad Palestina de que un ataque contra el país provocaría represalias.