Israel ve ‘intento de ataque yihadista’ en vuelo de FlyDubai

El Gobierno de Israel considera que el incidente ocurrido en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que viajaba de Dubái a Tel Aviv y terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita, pudo tratarse de un intento de “ataque terrorista”, de acuerdo con dos funcionarios israelíes citados por Reuters.

La evaluación se produjo después de que la aeronave emitiera señales de emergencia mientras sobrevolaba Jordania y desviara su ruta hacia el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita.

Según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, la hipótesis que actualmente manejan las autoridades israelíes es que el copiloto habría apuñalado al capitán antes de que otros integrantes de la tripulación ingresaran a la cabina y tomaran el control del avión.

La postura israelí sobre lo ocurrido evolucionó conforme se conocieron nuevos detalles.

Doron Spielman, portavoz de la oficina del primer ministro israelí, declaró inicialmente a Reuters que no consideraba que se tratara de un secuestro y describió el episodio como un “incidente diferente”.

Posteriormente, dos funcionarios israelíes señalaron que la valoración de seguridad apuntaba a un posible “ataque terrorista”.

Los mismos funcionarios afirmaron que, según la evaluación actual, el hecho no estaría relacionado con un supuesto problema de salud mental de alguno de los pilotos.

Esta versión todavía forma parte de la investigación y contrasta con las distintas hipótesis difundidas por medios israelíes sobre lo sucedido dentro de la aeronave.

Meyer Zohar, de Israel, cuyo hijo viajaba en el vuelo FZ 1073 de flydubai, habla con los medios de comunicación en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. AFP

¿Qué pasó con el vuelo FZ1073?

El vuelo FZ1073 de Flydubai, operado con un Boeing 737, cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv cuando se desvió hacia Arabia Saudita.

De acuerdo con los datos de seguimiento de Flightradar24 citados por Reuters, la aeronave emitió primero una señal de emergencia general y posteriormente otra asociada con una posible interferencia ilícita.

Antes de la primera señal, los datos disponibles indican que el avión habría descendido de manera abrupta aproximadamente 4 mil metros en menos de 30 segundos.

La aeronave volvió a transmitir la señal de emergencia general antes de aterrizar en Tabuk, donde llegó sin incidentes mayores.

Todavía no estaba claro quién activó las señales de emergencia.

Los dos pilotos fueron hospitalizados

El aeropuerto de Tabuk informó que el capitán y el copiloto resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital.

Flydubai confirmó que el vuelo había sufrido un “incidente durante el trayecto” y señaló que todos los pasajeros se encontraban a salvo.

La aerolínea no proporcionó detalles sobre las circunstancias de la emergencia ni identificó públicamente al presunto agresor.

El incidente provocó consultas de seguridad en Israel debido a que la aeronave terminó en Arabia Saudita, país con el que Israel no mantiene relaciones diplomáticas oficiales.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que la situación estaba “bajo control” y que se habían adoptado las medidas necesarias para conseguir la repatriación de los pasajeros israelíes.

Netanyahu, quien había encabezado consultas de seguridad sobre el episodio, canceló posteriormente sus compromisos del resto del día para atender la situación, según un funcionario israelí.

El Gobierno israelí también permanecía atento a la evolución del caso mientras las autoridades intentaban establecer qué ocurrió dentro de la cabina.