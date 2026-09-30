‘Estábamos a punto de estrellarnos’: pasajera relata la pesadilla en el vuelo FlyDubai

El avión sobrevolaba Jordania cuando, según el testimonio de una de las pasajeras, el copiloto habría intentado apuñalar al capitán. La situación, relató Miryam Shira Ohayon, llegó a tal punto que los pasajeros temieron que el avión terminara estrellándose.

Estábamos a punto de estrellarnos”, contó Ohayon a periodistas a través del altavoz del teléfono que sostenía su madre, Yasmin Abukasis, en el aeropuerto Ben Gurión, donde esperaba el regreso de su hija.

La pasajera describió aquellos minutos como una situación en la que el avión estaba “prácticamente fuera de control”.

De acuerdo con Ohayon, la emergencia no comenzó con una falla mecánica, sino con una violenta confrontación dentro de la cabina.

El copiloto intentó asesinar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, afirmó.

El testimonio de la joven señala que el objetivo del atacante habría sido provocar que la aeronave se estrellara. Sin embargo, la reacción de los pasajeros evitó que la situación llegara a ese extremo.

Se evitó sencillamente gracias al ingenio de muchas personas que redujeron al copiloto y lo neutralizaron”, relató.

La escena dentro del avión fue caótica. Pasajeros se movilizaron hacia la cabina mientras otros intentaban entender qué estaba ocurriendo y el avión comenzaba a descender.

Ohayon recordó también la intervención de un médico.

También hubo un médico que prestó primeros auxilios y personas que atendieron a ambos”, explicó.

Según su relato, salvo uno de los pilotos, no hubo pasajeros heridos. Pero el temor principal ya no era la pelea en sí, sino lo que podía suceder con el avión.

El mayor temor era realmente que se estrellara, que es exactamente lo que él intentaba hacer”, agregó.

El descenso que hizo pensar a los pasajeros que iban a morir

Mientras algunos pasajeros intentaban controlar al copiloto, la aeronave comenzó a perder altura rápidamente.

La madre de Ohayon, quien habló con AFP mientras esperaba en el aeropuerto israelí, contó que su hija le había descrito los momentos posteriores al ataque.

Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo. Oyeron gritos”, relató Yasmin Abukasis.

Otra pasajera habría acudido hacia la cabina después de escuchar el alboroto.

Vio mucha sangre. Empezó a gritar ‘venid a ayudar’ y algunas personas entraron y redujeron al hombre”, explicó la madre de Ohayon.

Entonces llegó otro momento de angustia: el avión comenzó a descender rápidamente.

La gente pensó que iba a morir”, añadió Abukasis.

Pasajeros embarcan en un vuelo de flydubai con destino a Dubái antes de despegar del aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv. AFP

Tabuk: el aterrizaje de emergencia

El avión terminó desviándose de su ruta y aterrizó de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, a las 9:45 de la mañana, hora local (06:45 GMT).

Un comunicado de la empresa gestora del aeropuerto señaló que, tras el aterrizaje, se comprobó que tanto el capitán como el copiloto presentaban lesiones y fueron trasladados a un hospital.

La propia FlyDubai confirmó que el vuelo FZ1073 “sufrió un incidente durante el trayecto”, aunque precisó que “todos los pasajeros se encuentran a salvo”.

Mientras los viajeros permanecían en el aeropuerto saudí, las familias aguardaban noticias en Israel.

En las imágenes difundidas tras el aterrizaje aparecen pasajeros, incluidos niños, reunidos en la sala de espera. Algunos permanecían sentados en el suelo. En una de las fotografías, un hombre aparece con una camiseta blanca y pantalones de mezclilla manchados de sangre.

¿Qué ocurrió dentro de la cabina?

La secuencia exacta de los hechos todavía debía ser establecida por las autoridades.

Medios israelíes reportaron que una pelea entre los pilotos habría provocado la activación de una señal de socorro. Algunas versiones de la prensa israelí señalaron además que dos pilotos que viajaban como pasajeros habrían intervenido para hacerse cargo del avión y realizar el aterrizaje de emergencia.

La aerolínea y las autoridades de los países involucrados no habían revelado oficialmente la nacionalidad de los pilotos. Sin embargo, medios israelíes informaron que uno sería omaní y el otro emiratí.

La cadena pública israelí Kan y Channel 12 también reportaron que el Ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu informó que seguía de cerca el incidente, mientras que el Ejército israelí señaló que estaba verificando la información.