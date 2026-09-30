Colonos israelíes arrasan tierras agrícolas palestinas en Cisjordania

Colonos israelíes arrasaron tierras agrícolas palestinas con excavadoras y arrancaron olivos desde la raíz en Cisjordania ocupada, mientras el ministro de Defensa de Israel, el ultraderechista Israel Katz, amenazó con desplazar al sur de Gaza a cerca de un millón de personas si Hamás secuestra a un solo soldado o civil israelí.

Los colonos destruyeron más de 60 olivos y arrasaron terrenos en la localidad de Jaba, al noreste de Jerusalén. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Huwwara, en el sur de Nablus, y en Deir Nizam, al noroeste de Ramallah, donde comenzaron a nivelar el terreno por segundo día consecutivo, en un intento de destruir la principal fuente de ingreso de la población palestina y borrar un símbolo histórico de su identidad.

Ataques a los cultivos y desvío de manantiales

Los ataques contra los cultivos durante agosto afectaron a 21 mil 508 árboles, entre ellos 19 mil 375 olivos, según la Comisión de Resistencia al Muro y a los Asentamientos, reportó la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

La destrucción de olivares se suma a otra táctica documentada este mes por colonos israelíes: el desvío de manantiales que abastecen comunidades palestinas. En la localidad de Fasayil, colonos canalizaron el agua de un manantial hacia una piscina antigua, declarada después sitio turístico, lo que dejó sin riego los cultivos de agricultores palestinos de la zona, según reportó Euronews.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU documentó que los colonos dañaron, destruyeron o se apropiaron de alrededor de 160 estructuras de agua y saneamiento en comunidades palestinas durante este año, en ataques que cada vez apuntan más contra infraestructura compartida y afectan el suministro de comunidades enteras.

Katz advirtió que "si secuestran a un solo soldado o ciudadano israelí, toda la ciudad de Gaza, con su población de un millón de habitantes, con sus casas y bastiones terroristas, será evacuada hacia el sur".

"No nos retiraremos de la línea amarilla en Gaza (...) hasta que Hamás sea eliminado y Gaza sea desmilitarizada de armas y túneles", agregó Katz.

En este contexto, al menos cinco palestinos perdieron la vida por ataques israelíes. Dos de ellos fueron asesinados y tres resultaron heridos en un bombardeo con drones contra una escuela en el barrio de Tuffah, al noreste de Gaza, informó Wafa.

Doce países, entre ellos Canadá, España, Francia y el Reino Unido, anunciaron este mes sanciones comerciales contra los asentamientos israelíes, al citar "niveles sin precedentes de violencia de colonos y expansión de asentamientos".

Actualmente viven en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, unos 737 mil colonos israelíes, cuya presencia es considerada ilegal bajo el Derecho Internacional.

Ocho naciones de mayoría musulmana exigieron que Israel respete el alto el fuego en Gaza, según la cancillería de Egipto. "Los cancilleres del grupo de ocho países árabes y musulmanes hicieron un llamado a la implementación de un plan de paz integral para la franja de Gaza, orientado a poner fin a la guerra, consolidar el régimen de alto el fuego y garantizar la entrega de ayuda humanitaria al enclave", señaló el organismo egipcio.