Netanyahu dice que uno de los pilotos del vuelo de Flydubai ‘intentó estrellar el avión’

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó este miércoles que uno de los pilotos de un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv apuñaló a su compañero e intentó estrellar el avión, situación que provocó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

Netanyahu calificó el episodio como un “incidente de seguridad muy grave” y destacó la intervención de pasajeros y miembros de la tripulación para recuperar el control de la aeronave.

El avión, procedente de Dubái, transportaba a más de 170 pasajeros, en su mayoría israelíes. Tras el incidente registrado en la cabina, la aeronave perdió altitud de manera abrupta y posteriormente fue desviada hacia Arabia Saudita.

Datos de seguimiento del vuelo muestran que el avión descendió de aproximadamente 34 mil pies a menos de 17 mil pies en alrededor de un minuto, antes de recuperar el control.

La aeronave aterrizó de manera segura en Tabuk, donde los dos pilotos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Pasajeros reducen al presunto agresor

De acuerdo con el relato difundido por las autoridades israelíes y pasajeros, varias personas a bordo intervinieron después del altercado en la cabina.

Netanyahu agradeció a quienes participaron en la maniobra y señaló que su intervención permitió evitar una posible tragedia. Según los reportes, otros pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron posteriormente a controlar la aeronave y completar el aterrizaje.

Los pasajeros fueron reportados como sanos y salvos y posteriormente pudieron continuar su viaje hacia Israel.

La aerolínea Flydubai confirmó que ocurrió un incidente a bordo y señaló que el avión fue asegurado por la tripulación que se encontraba en servicio.

Sin embargo, la compañía pidió no adelantar conclusiones sobre las causas, al señalar que todavía no se conocían las razones de lo ocurrido.

La versión de Netanyahu sobre un intento deliberado de estrellar la aeronave no ha sido confirmada de manera independiente por Flydubai ni por las autoridades sauditas.

Israel investiga una posible amenaza terrorista

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó el episodio como un supuesto “intento de ataque terrorista yihadista”. Hasta el momento, las autoridades no han presentado públicamente elementos que permitan establecer de manera definitiva el móvil del incidente.

Ante la señal de emergencia emitida por el avión, Israel desplegó aviones de combate ante la posibilidad inicial de que se tratara de un secuestro. Esa hipótesis fue posteriormente descartada, de acuerdo con medios israelíes.

Las autoridades sauditas mantienen bajo investigación al presunto agresor, mientras continúan las pesquisas para determinar qué ocurrió dentro de la cabina y cuál fue el motivo del ataque.