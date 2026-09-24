Israel destruyó 92 por ciento de los establecimientos económicos de Gaza

El territorio palestino de la Franja de Gaza atraviesa actualmente "la crisis económica más grave" observada en el mundo, alertó este jueves la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

"El colapso de la economía de Gaza constituye la crisis económica más grave jamás registrada en el mundo, que arrasa con décadas de desarrollo", declaró a periodistas Pedro Manuel Moreno, secretario general interino de la UNCTAD (por sus siglas en inglés), con motivo de la publicación de un informe.

"Hoy el PIB per cápita en Gaza equivale a 58 céntimos por persona y día (un 83 por ciento menos que el nivel, ya de por sí muy bajo, registrado en 2022), mientras que el nivel de precios es un 274 por ciento superior al de 2022", informó la ONU.

La invasión lanzada por Israel ha desplazado a la casi totalidad de la población del territorio palestino, ha dañado o destruido la mayoría de los edificios y ha causado más de 73 mil muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

En octubre de 2025 entró en vigor un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, pero su economía está destrozada.

Antes de octubre de 2023 "dos de cada tres habitantes de Gaza vivían en la pobreza. Hoy en día, toda la población de Gaza se ve afectada", explicó el jefe de la coordinación de la ayuda al pueblo palestino de la UNCTAD, Mutasim Elagraa.

Una situación que ya era catastrófica y que se ha agravado considerablemente", apuntó.

Más de 73 mil personas han muerto en Gaza según el Ministerio de Salud, cifras consideradas fiables por la ONU. AFP

"En Gaza, el sector de la vivienda ha sufrido los daños más graves, estimados en 19 mil millones de dólares para 2025", la actividad industrial y la producción agrícola han retrocedido un 94 por ciento, enumeró.

Según él, solo el 1.5 por ciento de las tierras cultivables se pueden explotar, lo que "implica una dependencia total de la ayuda alimentaria humanitaria".

Una destrucción "generalizada"

El informe documenta "una destrucción económica generalizada".

"Se han perdido cientos de miles de empleos desde octubre de 2023, lo que ha eliminado una estimación de 2 mil 800 millones de dólares en ingresos laborales acumulados", señala.

Más del 90% de la población del territorio está desempleada, insiste la organización, que se basa en datos del Banco Mundial y de la Oficina Central Palestina de Estadística.

Las operaciones militares de Israel han destruido el 92 por ciento de los establecimientos económicos, indica UNCTAD, que calcula en 71 mil 500 millones de dólares la cantidad necesaria para la recuperación y reconstrucción.

"La cifra podría aumentar si se registran más daños", adviertió.

El informe también detalla "las restricciones económicas" en Cisjordania, sobre todo el "acceso reducido a la tierra y a los recursos naturales" debido a la expansión de las colonias "y un aumento del desplazamiento" forzado.

Además las restricciones impuestas a la circulación de personas y mercancías se intensificaron en 2025.

La organización estima que Cisjordania necesitará varios años y Gaza más de una década para recuperar el PIB anterior a la crisis.

La Franja de Gaza podría tardar más de una década en recuperar su nivel económico previo a la crisis. AFP

La UNCTAD hace hincapié en la crisis presupuestaria.

"El endeudamiento y los atrasos del gobierno han aumentado" y "las restricciones que afectan a los bancos palestinos podrían interrumpir la financiación para importaciones de combustible, medicinas y alimentos", alerta el texto.

El grave deterioro se explica, según el informe, por el hecho de que Israel ha aumentado las retenciones sobre los fondos palestinos, pero también por la disminución de los ingresos presupuestarios inducida por la contracción del PIB y por la falta de ayuda extranjera.

Para hacer frente a este descalabro, el gobierno palestino toma préstamos masivos de bancos locales y recurre al fondo de pensiones palestino, acumulando retrasos en los pagos a los proveedores privados, agregó el informe.

Si esto se perpetúa los territorios se exponen a un colapso del sistema bancario, concluye la ONU.