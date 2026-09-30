Estados Unidos sanciona a líder del Tren de Aragua y red ligada a millonario robo de cajeros

Estados Unidos impuso sanciones contra integrantes y colaboradores del Tren de Aragua, entre ellos Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, además de individuos y entidades señalados por su presunta participación en una red que utilizó software malicioso para retirar dinero de cajeros automáticos en territorio estadounidense.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, uno de los principales objetivos de la medida es Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus” o “The Engineer”, quien figura entre los fugitivos más buscados por el FBI. La agencia ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente a su captura.

Las investigaciones estadounidenses señalan que Canelón Aguirre habría orquestado un esquema para extraer efectivo de cajeros automáticos mediante software malicioso, operación que habría afectado a instituciones financieras en distintos puntos de Estados Unidos.

El caso comenzó a conocerse públicamente a principios de 2024 y, según la información difundida por las autoridades, integrantes vinculados con el Tren de Aragua operaron en 26 estados.

Uno de los episodios documentados ocurrió en Nebraska, donde durante un fin de semana de agosto de 2025 fueron sustraídos alrededor de 300 mil dólares, de acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Posteriormente, las autoridades realizaron detenciones y presentaron cargos contra decenas de personas relacionadas con la investigación. Canelón Aguirre permanece prófugo.

También sancionan a “Juancho”

Entre los objetivos de las medidas estadounidenses se encuentra Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, señalado como integrante de alto nivel del Tren de Aragua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en una acusación relacionada con conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua. El expediente también lo vincula con otros dirigentes de la organización.

Rivas Núñez ha sido identificado además como líder de una estructura criminal que opera en zonas mineras del estado venezolano de Bolívar, particularmente en el área de Las Claritas y el kilómetro 88. Investigaciones previas lo han relacionado con el control y contrabando de oro.

Las sanciones estadounidenses implican restricciones para que personas y entidades sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos realicen operaciones financieras o económicas con los individuos y organizaciones incluidos en la medida.

La acción también alcanza a presuntos colaboradores y dos empresas vinculadas con México, de acuerdo con la información proporcionada por el gobierno estadounidense.