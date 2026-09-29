Violencia israelí: colonos atacan una aldea en Cisjordania e incendian dos viviendas

Más de un centenar de colonos israelíes atacaron este martes una aldea del norte de Cisjordania, hirieron a tres policías e incendiaron dos viviendas, informaron el ejército israelí y habitantes del lugar, en un incidente que provocó una inusual condena del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El ataque ocurrió mientras el ejército israelí intentaba escoltar a una familia palestina hasta su vivienda en la aldea de Jalud. La familia había sido obligada a abandonar el lugar dos meses antes debido a ataques de colonos y no logró regresar a su hogar.

Más de cien alborotadores israelíes" se encontraban en la zona de Jalud durante la noche, indicó el ejército en un comunicado, precisando que intervino junto con la policía de fronteras para dispersarlos.

Los colonos bloquearon carreteras, incendiaron neumáticos y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, además de prender fuego a edificios y vehículos palestinos en la aldea, agregó el ejército.

"Como resultado de los enfrentamientos, tres agentes de la Policía de Fronteras israelí resultaron levemente heridos y un vehículo de las fuerzas de seguridad sufrió daños", añadió.

La policía israelí informó que arrestó a un sospechoso y detuvo a dos menores para interrogarlos.

Mi esposa, mi hijo y yo fuimos en automóvil hasta nuestra casa, escoltados por dos vehículos del ejército", relató a la AFP Mahmoud al Tubasi, integrante de la familia acompañada por los militares.

Netanyahu afirmó que las acciones de los "alborotadores (...) causan un gran daño a esta comunidad y obstaculizan a nuestras fuerzas en el cumplimiento de su misión", declaró.

Estados Unidos señaló el martes que "condena la violencia criminal de cualquier parte" en la Cisjordania ocupada, y pidió las "investigaciones pertinentes" y los "procesos judiciales para quienes resulten responsables", declaró a la AFP un portavoz del Departamento de Estado.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967, donde actualmente viven unos 500 mil colonos israelíes entre cerca de tres millones de palestinos. La violencia en ese territorio se ha intensificado desde el inicio de la guerra en Gaza contra Hamás en octubre de 2023.

Según un recuento de la AFP basado en datos del Ministerio palestino de Salud, desde el 7 de octubre de 2023 el ejército israelí y los colonos han matado a más de 1.100 palestinos, tanto combatientes como civiles, en Cisjordania.

De acuerdo con cifras israelíes, en el mismo período y en la misma región, cerca de 50 israelíes, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, murieron en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.