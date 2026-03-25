Mullin toma el control, pero sin presupuesto; releva a Kristi Noem

El nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, prestó juramento al cargo en una ceremonia en la Casa Blanca, un día después de que el Senado haya aprobado su nombramiento para suceder a Kristi Noem.

“No me importa de qué color sea tu estado. No me importa si eres rojo o azul. Al fin y al cabo, mi trabajo es ser secretario de Seguridad Nacional y proteger a todo el mundo por igual, y eso es lo que haremos”, aseguró Mullin durante un acto en presencia del presidente estadunidense, Donald Trump, a quien agradeció la “confianza” depositada en él.

Mullin, exluchador de artes marciales mixtas y senador republicano por Oklahoma que logró un asiento en el Senado en 2023, prometió “velar por la seguridad del pueblo estadunidense y proteger la patria”.

El DHS se encuentra en suspensión presupuestaria desde el pasado mes de febrero, tras finalizar la prórroga otorgada por los demócratas que deseaban implementar cambios por las actuaciones de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Lucharé por su familia igual que lucho por la mía”, agregó antes de señalar en redes sociales que su prioridad es terminar con “las disputas partidistas y reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)” cuando releve a Noem el próximo 31 de marzo.

Este cierre implica la suspensión del sueldo de miles de empleados, así como de otras partidas, aunque el ICE puede seguir operando por medio de la dotación presupuestaria otorgada en la conocida como Gran y Hermosa Ley, aprobada en junio que supuso una gran rebaja de impuestos y un aumento del gasto militar y la vigilancia de la inmigración.

El presidente Trump destacó de Mullin que es un “representante fantástico” y un “defensor excepcional de nuestras queridas comunidades tribales”.

“Es el primer miembro de la Nación Cherokee en formar parte del gabinete”, agregó, aludiendo a la tribu nativa americana más grande de Estados Unidos con más de 140 mil miembros en el estado de Oklahoma.

El Senado confirmó en la víspera con 54 votos a favor y 45 en contra el nombramiento de Mullin, tras el cese de Noem, por el polémico operativo de los agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza en la ciudad de Mineápolis, que se saldó con la muerte a tiros de dos ciudadanos estadunidenses.