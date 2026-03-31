Congelación de óvulos: cuándo hacerlo y cómo funciona

En los últimos años, la maternidad ha dejado de seguir un solo camino. Cada vez más mujeres priorizan su desarrollo profesional, sus proyectos personales o simplemente esperan el momento adecuado para formar una familia.

En este contexto, la congelación de óvulos se ha convertido en una alternativa cada vez más popular, pero también rodeada de dudas. ¿Cómo funciona realmente? Y sobre todo ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? Aquí te lo explicamos de forma clara.

¿Qué es la congelación de óvulos?

La congelación de óvulos, también conocida como preservación de la fertilidad, es un procedimiento médico que permite almacenar óvulos en su mejor estado para utilizarlos en el futuro. Es decir, se “detiene el tiempo” biológico de estas células para que puedan ser utilizadas años después, cuando la mujer decida buscar un embarazo.

Cada vez más mujeres optan por retrasar la maternidad de forma consciente. Canva

De acuerdo con la doctora Paulet Flores, este método puede realizarse por razones médicas —como tratamientos que afectan la fertilidad— o por motivos personales, que hoy en día son los más comunes: mujeres que desean postergar la maternidad sin renunciar a la posibilidad de tener hijos más adelante.

¿Cuál es la mejor edad para congelar óvulos?

No existe una edad exacta que funcione para todas, pero sí hay una recomendación clave: hacerlo antes de los 35 años. Esto se debe a que tanto la calidad como la cantidad de los óvulos disminuyen con el paso del tiempo.

La edad ideal para realizar el procedimiento es antes de los 35 años. Canva

A partir de esa edad, las probabilidades de éxito pueden reducirse, aunque eso no significa que ya no sea posible. Muchas mujeres optan por hacerlo después de los 35, pero mientras más temprano se realice, mejores serán las condiciones biológicas de los óvulos.

En pocas palabras: no es una carrera contra el reloj, pero sí una decisión estratégica.

¿Cómo se hace la congelación de óvulos?

Aunque puede sonar complejo, se trata de un proceso bastante estructurado y, en la mayoría de los casos, ambulatorio.

Los óvulos pueden mantenerse congelados durante años sin perder calidad. IA

Primero, la paciente se somete a estudios para conocer su reserva ovárica, es decir, la cantidad de óvulos disponibles. Luego inicia una fase llamada estimulación ovárica, en la que se administran hormonas para que varios óvulos maduren al mismo tiempo.

Una vez listos, se realiza la extracción mediante una punción vaginal guiada. Este procedimiento se lleva a cabo bajo sedación, por lo que no resulta doloroso. En cuestión de minutos, los óvulos son recolectados y posteriormente congelados mediante técnicas especializadas.

La cantidad de óvulos obtenidos varía en cada mujer, ya que depende de su biología.

¿Cuánto tiempo pueden permanecer congelados?

Una de las ventajas más importantes es que los óvulos no tienen una “fecha de caducidad” estricta. Pueden permanecer congelados durante años sin perder su calidad, hasta que la mujer decida utilizarlos.

Las probabilidades de éxito dependen de la edad y la reserva ovárica. Canva

Esto brinda una gran flexibilidad: algunas mujeres los usan pocos años después, mientras que otras esperan más tiempo, dependiendo de su situación personal.

¿Qué probabilidades de éxito tiene?

Aquí hay un punto clave: congelar óvulos no garantiza un embarazo, pero sí aumenta considerablemente las probabilidades.

El éxito depende en gran medida de la edad en la que se realizó el procedimiento. Cuando se hace antes de los 35 años y con buena reserva ovárica, las probabilidades pueden ser bastante altas, cercanas al 90% en condiciones óptimas.

No es necesario tener pareja para utilizar los óvulos en el futuro. Canva.

Por eso, los especialistas insisten en la importancia de informarse y planificar.

¿Existen riesgos en la congelación de óvulos?

Como cualquier procedimiento médico, no está completamente exento de riesgos. Uno de los principales es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que puede ocurrir durante el tratamiento hormonal. También existe un riesgo mínimo durante la extracción, como alguna lesión, aunque es poco frecuente.

En general, es considerado un procedimiento seguro cuando se realiza con especialistas certificados.

¿Puedo utilizar mis óvulos si no tengo pareja?

Una de las preguntas más comunes es qué sucede si llega el momento de utilizar los óvulos y no hay pareja. En ese caso, existen alternativas como la fecundación con donante o incluso la donación de óvulos.

La congelación se ha convertido en una herramienta de autonomía para las mujeres. Archivo

Además, el embarazo puede llevarse a cabo en el propio útero de la mujer, siempre y cuando su estado de salud lo permita.

Más allá de lo médico, la congelación de óvulos representa una herramienta de autonomía. Permite a las mujeres tomar decisiones sobre su maternidad sin la presión del tiempo biológico.

Hoy, con más acceso a información y avances científicos, este procedimiento se posiciona como una opción real para quienes quieren planear su futuro con mayor libertad.

Eso sí, la clave está en informarse, acudir con especialistas y entender que cada caso es distinto. Porque al final, no se trata solo de tecnología, sino de decisiones de vida.