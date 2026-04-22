Mark Carney advierte que Canadá no suplica en revisión del T-MEC

Canadá no suplica ni permitirá que Estados Unidos dicte unilateralmente las condiciones de la revisión prevista del tratado comercial norteamericano, TMEC, dijo el miércoles el primer ministro canadiense, Mark Carney.

México, el tercer socio del acuerdo, ya ha tenido dos rondas de conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión y la primera ronda formal será el próximo mes. No se ha anunciado ninguna fecha para las conversaciones en las que participe Canadá.

No se trata de un caso en el que haya alguien que imponga exigencias y otro que las acepte", declaró Carney a los periodistas. "No es un caso en el que Estados Unidos dicte las condiciones. Estamos negociando, podemos llegar a un resultado mutuamente satisfactorio, pero llevará algún tiempo", continuó.

Las tres naciones deben concluir su trabajo antes del 1 de julio, pero el calendario se ha complicado debido a las tensiones entre Washington y Ottawa por los aranceles que el presidente Donald Trump impuso el año pasado a importaciones clave procedentes de Canadá. Carney afirma que estas medidas obligan a Canadá a reducir su fuerte dependencia del mercado estadounidense.

Trump se queja de que el TMEC -que sustenta gran parte de la economía de Canadá- es injusto para Estados Unidos.

En Washington, el representante comercial estadounidense Jamieson Greer afirmó que, a menos que Canadá entablara conversaciones sobre la ampliación de las denominadas normas de origen que permiten que las mercancías entren en Estados Unidos sin aranceles, su país podría verse obligado a imponer otros controles fronterizos.

Greer declaró en una audiencia del Congreso que Canadá estaba "apostando aún más por la globalización" de una forma que entraba en conflicto con las prioridades comerciales de Estados Unidos.

Si los canadienses no quieren esas reglas de origen, entonces tendremos que establecer alguna otra forma de control fronterizo para asegurarnos de que no nos vemos en desventaja", dijo Greer.

El exprimer ministro de Quebec Jean Charest, que forma parte de un grupo de expertos que asesora a Carney sobre las relaciones económicas entre Canadá y Estados Unidos, dijo a Radio-Canada que Washington estaba buscando "muchas concesiones" de Ottawa antes de que comenzaran las conversaciones.

La principal negociadora comercial de Canadá con Estados Unidos, Janice Charette, dijo el martes que no esperaba que Canadá y Estados Unidos resolvieran todas las cuestiones antes del 1 de julio, pero que eso no significaría que el acuerdo comercial norteamericano fuera a fracasar.

Con información de Reutuers.