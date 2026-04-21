Apuestan por lo hecho en Norteamérica; revisión del T-MEC

En la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, empresarios impulsan fortalecer las reglas de origen y la seguridad económica regional para consolidar a Norteamérica como un bloque competitivo frente al avance comercial de Asia.

Así lo dio a conocer el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, luego de la reunión de ayer, encabezada por el secretario Marcelo Ebrard y Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en el inglés).

“Estaremos trabajando en dos áreas importantes, que son las reglas de origen y el segundo tema, quizá más importante, son las cadenas de suministro; tenemos que trabajar con las empresas en México para cambiar a tener proveeduría local, es decir, todo aquello que hoy empresas están importando sobre todo del continente asiático, revisar qué es lo que se puede comprar localmente en México o en Estados Unidos o en Norteamérica”, dijo el empresario.

En el diálogo, los representantes de ambos países se centran en temas de seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes.

Además, el secretario Ebrard y Jamieson Greer pactaron celebrar una primera reunión oficial de negociación bilateral del Tratado la semana del 25 de mayo del 2026 en la Ciudad de México.

Durante el encuentro de ayer entre las autoridades de gobierno de ambos países también estuvieron presentes los representantes del sector empresarial mexicano, quienes manifestaron sus opiniones sobre las reglas de origen en el sector automotriz y la integración de cadenas de suministro con proveeduría local.

La posición empresarial es que el tratado continúe sin aranceles para todos aquellos productos que cumplan con las reglas de origen.

Conversaciones técnicas

Segunda ronda de conversaciones revisión del T-MEC

1. Seguridad económica.

2. Acciones comerciales complementarias.

3. Reglas de origen para productos industriales clave.

4. Colaboración en materia de minerales críticos

5. Resolución de conflictos bilaterales pendientes.

México y EU acuerdan acciones comerciales complementarias; revisión del T-MEC

En la segunda ronda se trataron temas de seguridad, reglas de origen y minerales críticos

En la segunda ronda de conversaciones para la revisión del T-MEC, México y Estados Unidos se centran en temas de seguridad económica y acciones comerciales complementarias, el fortalecimiento de las reglas de origen para productos industriales clave, la colaboración en materia de minerales críticos y la resolución de los puntos conflictivos bilaterales pendientes.

Entre los acuerdos a los que llegaron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y Jamieson Greer, titular de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unido (USTR por sus siglas en el inglés), fueron celebrar una primera reunión oficial de negociación bilateral del Tratado la semana del 25 de mayo del 2026 en la Ciudad de México.

Lo anterior en el marco del proceso de revisión del Tratado comercial de Norteamérica (T-MEC), el cual tiene como fecha el mes de junio.

Durante la reunión entre las autoridades de gobierno de ambos países, también estuvieron presentes los representantes del sector empresarial mexicano, quienes manifestaron sus opiniones sobre las reglas de origen en el sector automotriz, así como integrar las cadenas de suministro con proveeduría local.

Así lo dio a conocer el líder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, luego de la reunión.

“Estaremos trabajando en dos áreas importantes, que son las reglas de origen y el segundo tema quizá más importante son las cadenas de suministro; tenemos que trabajar con las empresas en México para cambiar a tener proveeduría local, es decir, todo aquello que hoy empresas están importando sobre todo el continente asiático revisar qué es lo que se puede comprar localmente en México o en Estados Unidos o en Norteamérica”, dijo el empresario.

Medina Mora insistió en que la posición de la cúpula privada es que continúe el tratado comercial sin restricciones, es decir, con cero aranceles para todos aquellos productos que cumplan con las reglas de origen.

“Es un acuerdo que hemos logrado con el sector empresarial de Estados Unidos con las grandes empresas tanto estadunidenses como las de Canadá, de tal manera que cada uno de nuestros países estamos en ese diálogo”, sostuvo.

Por su parte, Ebrard destacó que el e embajador “toma nota de lo que a México le preocupa y le propone”. En ese sentido, calificó de muy bueno el proceso de revisión del tratado.

Trato preferencial

Durante la reunión, los empresarios de la American Chamber en México (AmCham) resaltaron cuatro objetivos comunes entre los dos países, entre ellos reindustrializar a los Estados Unidos y México, para competir frente a Asia; “Norteamericanizar las cadenas de suministro y construir seguridad energética y de minerales críticos, y Fortalecer la economía de México como parte de una Norteamérica más fuerte.

Para alcanzarlo, la AmCham propuso que México tenga un trato preferencial en aranceles, que se extienda la duración del T-MEC cuanto antes como elemento de certidumbre para la inversión, y que se trabaje en la integración vertical de la región para nivelar la balanza comercial y robustecer la resiliencia económica.