Israel promueve en Estados Unidos su turismo mientras continúa bombardeos en Gaza

El Ministerio de Turismo de Israel invita a visitar sus "vibrantes" ciudades y "tranquilos" desiertos en una campaña difundida en medios estadunidenses, mientras el país está inmerso en una guerra en varios frentes de la región, reportó Middle East Eye.

La campaña, titulada "Israel: Tierra de la Creación", promueve una agenda vacacional de nueve días mediante un mapa interactivo donde los visitantes pueden conocer sitios de interés, sin mencionar que varias de esas ciudades fueron construidas sobre aldeas y localidades palestinas de manera ilegal y violenta.

El anuncio no advierte a los visitantes que harán turismo en los territorios palestinos reocupados, como Cisjordania y Jerusalén del Este, ni hace referencia a la Franja de Gaza, territorios que defensores de la solución de dos Estados reclaman para un futuro Estado palestino.

Colonos atacan recolectores y queman olivos

En Cisjordania reocupada, fuerzas israelíes detuvieron y agredieron a periodistas al sur de Nablus, mientras colonos israelíes atacaron a recolectores de aceitunas y quemaron olivos en Abu Dis, Awarta y Az Zahra, en Beita, amenazando sus medios de subsistencia antes de la cosecha, informó Al Jazeera.

"Cuando llegamos esta mañana, un grupo de unos 50 colonos enmascarados se nos acercó. Estaban lanzando piedras y atacaron una casa", declaró al medio catarí un activista voluntario de California que pidió permanecer en el anonimato.

En Gaza, al menos ocho personas fueron asesinadas, incluida una menor, y varias resultaron heridas tras un ataque aéreo israelí contra un edificio residencial. Fuentes militares israelíes dijeron que el objetivo era un alto cargo de Hamas, Ali al Amudi, quien no estaría entre los fallecidos, publicó The Times of Israel.

Al menos 74 mil 228 gazatíes han sido asesinados desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023, según autoridades sanitarias del enclave.

Organizaciones internacionales acusan a Israel de genocidio

La ofensiva israelí en Gaza ha sido calificada como genocidio por una comisión de investigación de la ONU, por Amnistía Internacional, por Human Rights Watch y por decenas de expertos independientes de Naciones Unidas, quienes han documentado patrones de destrucción masiva de infraestructura civil, desplazamiento forzado y restricciones al ingreso de ayuda humanitaria. Israel niega enérgicamente estas acusaciones y las califica de "antisemitas".

La Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel en 2024 tomar medidas para prevenir actos de genocidio en Gaza, mientras la Corte Penal Internacional mantiene una orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra.

En este contexto, el Royal College of Nursing, el mayor sindicato de enfermería del mundo, rompió relaciones con la farmacéutica Teva UK por su vínculo con las fuerzas israelíes y su historial de corrupción y sobornos.

Teva UK está "vinculada al ejército israelí, forma parte del aparato institucional del apartheid y es responsable de irregularidades corporativas", explicó el sindicato en un comunicado.

"Aceptar el patrocinio comercial de un gigante corporativo profundamente arraigado en el aparato militar del Estado israelí y en su movilización bélica es la antítesis misma de la neutralidad", añadió la organización.