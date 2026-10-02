Ayuda humanitaria a Gaza sufre "retraso tras retraso" por culpa de Israel: OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó el viernes que el envío de ayuda humanitaria a Gaza a través de Israel se ve plagado de "retraso tras retraso", al tiempo que denunció la "escasez crónica" de suministros médicos.

Reinhilde Van de Weerdt, representante de la OMS en los territorios palestinos, afirmó que la situación sanitaria en la Franja de Gaza "sigue siendo absolutamente desesperada", y que ninguno de sus hospitales funciona plenamente.

"No está entrando suficiente ayuda humanitaria en Gaza, y desde luego no la suficiente como para permitir una ampliación significativa y la restauración de los servicios de salud", declaró desde Jerusalén a periodistas en Ginebra.

Agregó que el sistema de aprobación de Israel para suministros médicos y otras ayudas se estaba convirtiendo en un importante cuello de botella.

Según el último análisis de la OMS, existen grandes volúmenes de suministros médicos que esperan autorización por una media de 74 días.

En caso de no obtenerla, "volvemos a iniciar todo ese largo y engorroso proceso desde el principio", afirmó Van de Weerdt. Asimismo, denunció que el sistema de aprobación cambiaba constantemente con la introducción de nuevas normas.

"No se trata de un único bloqueo. Es un sistema, lleno de retraso tras retraso", dijo.

Israel afirma que impide la entrada de artículos que podrían tener también un uso militar, ya que acusa a Hamás de tramar nuevos ataques.

Van de Weerdt pidió que se abran más pasos hacia el territorio y que haya "directrices claras y publicadas" sobre los procesos y requisitos.

La guerra estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de mil 221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La ofensiva israelí en respuesta ha causado la muerte de más de 74 mil personas, según el ministerio de Salud de Gaza, que está bajo control de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Un alto el fuego que Israel sigue incumpliendo

Pese a que la tregua entró en vigor el 10 de octubre de 2025, Israel ha continuado bombardeando Gaza de forma regular desde entonces, con ataques documentados incluso en zonas situadas al oeste de la "línea amarilla" que delimita el territorio bajo control israelí según el propio acuerdo.

Un informe de cinco organizaciones humanitarias publicado en junio concluyó que el plan de alto el fuego respaldado por la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad estaba fracasando, documentando que al menos dos menores murieron o resultaron heridos cada día durante los primeros seis meses de vigencia.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que no existe justificación para que la situación humanitaria se haya deteriorado al nivel registrado, y responsabilizó tanto a los bombardeos israelíes como a las restricciones impuestas a las organizaciones humanitarias.

El propio marco jurídico internacional se ha pronunciado sobre el conflicto: en 2024, una comisión de investigación de la ONU concluyó que Israel cometía genocidio en Gaza, hallazgo respaldado posteriormente por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Corte Internacional de Justicia en medidas provisionales.

Isael ha rechazado sistemáticamente esas conclusiones y, sin pruebas, las atribuye a sesgo institucional contra el país.