Imágenes de Google Earth exhiben la magnitud de la destrucción en Gaza provocada por Israel

Las nuevas imágenes de Google Earth y Google Maps, tomadas a principios de 2026, permiten dimensionar la destrucción de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, territorio al que Israel no permite la entrada de periodistas extranjeros desde hace tres años.

Según datos de Naciones Unidas, alrededor de 90 por ciento de las viviendas y los hospitales de Gaza resultaron dañados o destruidos, mientras el Centro de Satélites de la ONU (UNOSAT) estima que 82 por ciento de las estructuras de la Franja fueron afectadas por los bombardeos.

La ciudad sureña de Rafah, que albergaba a unos 300 mil palestinos, ya no existe. El expresidente Joe Biden había advertido a Israel que no entrara allí con tanques y lo calificó como "una línea roja" para Estados Unidos. Israel tomó la ciudad en mayo de 2024, y sus barrios de Tel al Sultan y el Saudí quedaron en escombros.

Pueblos enteros desaparecen bajo los escombros

Una destrucción equivalente sufrieron los pueblos de Juzaa y Abasan al Kabira, donde vivían más de 35 mil personas, en Jan Yunis.

A pesar de las evidencias, Benjamín Netanyahu niega las acusaciones de crímenes de guerra en Gaza. Especial.

"Al observar estas imágenes, da la impresión de que alguien tomó cada una de estas casas, las puso en un mortero y las machacó y trituró", escribió en la red social X el poeta gazatí Mosab Abu Toha, ganador del Premio Pulitzer por sus ensayos publicados en The New Yorker.

En la ciudad de Gaza, las imágenes muestran un campamento de tiendas dentro del Estadio de Palestina. Alrededor del hospital Al Shifa, el mayor complejo médico de la Franja, la destrucción es generalizada tras los asedios israelíes de noviembre de 2023 y marzo de 2024.

UNOSAT estimó que 83 por ciento de la infraestructura de la ciudad de Gaza sufrió daños, con 17 mil 734 estructuras completamente destruidas. Más al norte, Beit Hanún y Yabalia aparecen calcinadas, con sus tierras de cultivo arrasadas.

La periodista Bel Trew, de The Independent, sobrevoló la región devastada el año pasado y describió "las ruinas calcinadas de ciudades que antes bullían de actividad".

"Es como si unos gigantes hubieran arrasado todo lo que alguna vez tuvo vida aquí: dientes monstruosos han arrancado trozos de los pocos edificios que aún se mantienen en pie", afirmó Trew.

El eurodiputado irlandés Barry Andrews calificó las imágenes como "realmente impactantes, a la vista de todos".

Gaza enfrenta su peor crisis económica en décadas

A tres años del 7 de octubre de 2023, 1.9 millones de gazatíes de poco más de 2 millones continúan desplazados, mientras más de 371 mil 888 viviendas han sido destruidas, según la ONU, que estima que la Franja retrocedió 77 años en desarrollo.

Un informe de la ONU concluyó que 90 por ciento de los palestinos en edad laboral está desempleado y que el PIB per cápita se desplomó a 212 dólares anuales. Solo 1.5 por ciento de las tierras cultivables es accesible.

Más de 1.9 millones de gazatíes continúan desplazados tres años después. Especial.

La Cruz Roja declaró que solo existe una excavadora operativa para retirar los 60 millones de toneladas de escombros del territorio, cuya remoción podría tardar décadas.

La falta de pruebas de ADN ha dejado sin identificar a cientos de cuerpos; al menos mil 129 fueron recuperados de entre los escombros, pero permanecen sin nombre.

"La continua retirada y reubicación de escombros en Gaza no debe destruir pruebas de crímenes internacionales ni impedir la identificación de restos humanos. Los escombros contienen pruebas materiales relevantes para investigar presuntos crímenes, incluido el genocidio", declaró Francesca Albanese, relatora especial de la ONU.

El gobierno de Benjamín Netanyahu niega estar cometiendo crímenes de guerra y ha calificado de "antisemitas" las acusaciones de genocidio.