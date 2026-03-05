Israel decidió matar a Jamenei en noviembre: ministro de Defensa

Israel tomó la decisión en noviembre de asesinar al líder supremo de Irán, Ali Jamenei, y tenía previsto llevar a cabo la operación unos seis meses después, declaró el jueves el ministro de Defensa Israel Katz.

Jamenei fue asesinado en las primeras horas de la campaña estadounidense-israelí que comenzó el sábado, en lo que supone el primer asesinato de un líder de un país mediante un ataque aéreo.

La campaña aérea conjunta, que se acerca al final de su primera semana, desencadenó una guerra regional, con ataques iraníes en Israel, el Golfo e Irak, e incursiones israelíes contra Hezbolá, en el Líbano.

Ya en noviembre nos reunimos con el primer ministro en un foro muy restringido y el primer ministro (Benjamin Netanyahu) fijó el objetivo de eliminar a Jamenei», declaró Katz al canal de noticias israelí N12 TV.

La fecha se fijó para mediados de 2026, según afirmó.

El plan se compartió finalmente con Washington y se adelantó a enero, tras las protestas que estallaron en Irán, cuando Israel temía que sus gobernantes clericales pudieran lanzar un ataque contra Israel y los activos estadunidenses en Oriente Medio, dijo Katz.

Israel ha declarado que su objetivo es eliminar la amenaza existencial que ve en el programa nuclear y el proyecto de misiles balísticos de Irán, y provocar un cambio de régimen. Hasta ahora, los gobernantes iraníes no han dado señales de querer renunciar al poder.

Trump presiona a kurdos

Por su parte, este jueves Donald Trump dijo que respaldaría una ofensiva de fuerzas kurdas en Irán en apoyo a la guerra que libra Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Es estupendo que quieran hace eso, yo estaría totalmente a favor", señaló Trump en una entrevista con la agencia Reuters.

Sin embargo, declinó señalar si su país proporcionaría apoyo aéreo a combatientes kurdos.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el sábado, Irán ha atacado a grupos kurdos iraníes en la región autónoma del Kurdistán en Irak, a los que acusa de servir a los intereses occidentales e israelíes.

Grupos kurdos iraníes apoyan la lucha por una mayor autonomía en Irán, lo que enfurece el régimen islámico y a opositores, incluidos los defensores de la monarquía, que abogan por la integridad territorial.

Aunque históricamente los kurdos han chocado menos con el Estado iraní que sus copartidarios en Irak, Turquía y Siria, los kurdos iraníes son de los pocos grupos armados y organizados de oposición en la nación persa.

Según expertos, potencialmente podrían ayudar a fuerzas especiales a infiltrarse y desestabilizar a la República Islámica

Con información de AFP y Reuters.