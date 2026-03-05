EU deja fuera a México de acuerdo contra grupos narcoterroristas en Latinoamérica

Durante la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, realizada en el cuartel del Comando Sur de los Estados Unidos en Miami, Estados Unidos y 20 países de América Latina firmaron un acuerdo de cooperación para combatir organizaciones criminales calificadas como “narcoterroristas”.

Sin embargo, el pacto regional no incluye a México, ni a potencias regionales como Colombia y Brasil, una ausencia que ha llamado la atención en el contexto de la estrategia hemisférica contra los cárteles del narcotráfico.

La declaración conjunta fue presentada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien subrayó que el acuerdo busca fortalecer la cooperación internacional para enfrentar a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales.

Durante su intervención, el funcionario destacó que el enfoque de su país se basa en la colaboración con naciones del hemisferio occidental, aunque insistió en que se mantendrá el respeto a la soberanía de cada país.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, declaró Hegseth durante su discurso inaugural.

El acuerdo firmado contempla ampliar la cooperación multilateral y bilateral en materia de seguridad, especialmente en áreas relacionadas con el combate al narcotráfico, el narcoterrorismo y la protección de infraestructura estratégica.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó en Miami una advertencia sobre operaciones militares contra cárteles sin consentimiento regional. REUTERS

Exclusión de México en el acuerdo

Uno de los aspectos que más ha generado debate es que México no forma parte del acuerdo, a pesar de ser uno de los países más afectados por la actividad de los cárteles del narcotráfico en el continente.

Tampoco se sumaron al pacto Colombia y Brasil, dos países clave en la dinámica regional del tráfico de drogas y la seguridad hemisférica.

Hasta ahora, no se ha informado oficialmente el motivo de esta exclusión, aunque analistas señalan que podría estar relacionada con diferencias en las estrategias de seguridad o con acuerdos bilaterales separados.

Durante la lectura de la declaración conjunta, Hegseth reiteró que el hemisferio occidental tiene una importancia estratégica para la seguridad de Estados Unidos.

El secretario de Defensa afirmó que el objetivo del acuerdo es “promover la paz a través de la fuerza”, una política que busca incrementar la presión sobre las organizaciones criminales que operan en América Latina.

Entre los puntos clave del pacto se encuentra mejorar la coordinación entre gobiernos para reforzar la seguridad fronteriza, compartir inteligencia y combatir redes de narcotráfico que operan a nivel internacional.

Advertencia sobre posible ofensiva militar

El funcionario estadounidense también lanzó una advertencia directa durante la conferencia.

Días antes, Hegseth había pedido a los países latinoamericanos reforzar sus acciones contra los cárteles de la droga, señalando que, si los esfuerzos regionales no avanzan, Estados Unidos podría actuar de manera unilateral.

“Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”, reiteró durante el encuentro.

Estas declaraciones han generado preocupación entre especialistas en seguridad, quienes advierten que una estrategia militar directa contra cárteles podría elevar las tensiones en la región.

El acuerdo firmado durante la Conferencia de las Américas contra los Cárteles marca un nuevo intento por fortalecer la cooperación regional frente al narcotráfico, uno de los principales desafíos de seguridad en el continente.

No obstante, la exclusión de México del pacto podría convertirse en uno de los puntos más debatidos en la estrategia regional contra los cárteles y el narcoterrorismo, especialmente por el papel central que el país tiene en la dinámica del crimen organizado en América.

asc