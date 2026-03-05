Azerbaiyán promete represalias tras ataque con drones; Irán niega estar detrás

Dos drones impactaron en el Aeropuerto Internacional de Najicheván y cerca de una escuela en el pueblo de Shakarabad, dejando al menos dos personas heridas, según informó la cancillería de Azerbaiyán.

“Condenamos firmemente estos ataques de drones lanzados desde la República Islámica de Irán”, señaló el ministerio de Relaciones Exteriores, que convocó al embajador iraní para expresar su protesta.

El presidente Ilham Aliyev calificó los ataques con drones en Najicheván como “acto terrorista” y ordenó preparar medidas de represalia contra Irán. REUTERS

La respuesta de Bakú

El presidente Ilham Aliyev calificó el hecho como un “acto terrorista” y prometió represalias contra Teherán. Durante una reunión de su consejo de seguridad, aseguró que el ejército azerbaiyano recibió instrucciones de “preparar y ejecutar medidas de represalia”.

El Ministerio de Defensa de Azerbaiyán reforzó el mensaje: “Estos ataques no quedarán sin respuesta”. Además, informó que se investiga el tipo de drones utilizados y que se están preparando medidas para proteger la integridad territorial y la seguridad de los civiles.

La negación de Irán

Por su parte, el ejército iraní negó cualquier responsabilidad en el ataque y acusó directamente a Israel de estar detrás de la operación. “No sería la primera vez que el régimen sionista busca perturbar las relaciones entre países musulmanes”, afirmó el Estado Mayor iraní en un comunicado difundido por la televisión estatal.

Irán ha manifestado en repetidas ocasiones su preocupación por la alianza militar entre Azerbaiyán e Israel, especialmente por el uso del espacio aéreo azerí para operaciones contra Teherán.

Un enclave estratégico bajo presión

Najicheván, con frontera directa con Irán, es un punto estratégico en la región. El ataque incrementa el riesgo de que el conflicto en Medio Oriente se expanda hacia el Cáucaso, un área históricamente marcada por tensiones entre Azerbaiyán, Armenia y potencias regionales.

Con información de Reuters.