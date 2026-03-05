Markwayne Mullin; el nuevo rostro de la Seguridad Nacional en Estados Unidos

El presidente Donald Trump anunció que el senador Markwayne Mullin asumirá como secretario de Seguridad Nacional, en sustitución de Kristi Noem, quien dejará el cargo a finales de mes.

El nombramiento coloca a Mullin en una posición estratégica dentro del gabinete, en un momento en que la administración impulsa políticas más estrictas en materia de inmigración y seguridad interna.

Nacido el 26 de julio de 1977 en Tulsa, Oklahoma, Mullin pertenece a la Nación Cherokee, lo que lo convierte en uno de los pocos legisladores federales con origen indígena reconocido. Su trayectoria combina experiencia empresarial, arraigo comunitario y una carrera política marcada por posiciones conservadoras en temas de seguridad, energía e inmigración.

Antes de ingresar a la política nacional, Mullin se dedicó a la gestión de empresas familiares en el sector de la construcción y servicios. Esa experiencia le permitió construir una imagen de pragmatismo y cercanía con las comunidades rurales de Oklahoma.

En 2012 dio el salto a la política al ser elegido para la Cámara de Representantes, donde permaneció durante una década representando al segundo distrito de su estado.

Ascenso en el Senado y llegada al gabinete

En enero de 2023, Mullin asumió como senador por Oklahoma, compartiendo la representación con James Lankford. Desde entonces, ha participado en comités relacionados con comercio, energía y seguridad nacional, reforzando su perfil como un político con fuerte interés en la defensa y en el desarrollo económico.

Su pertenencia a la Nación Cherokee le ha dado visibilidad como uno de los pocos representantes indígenas en el Congreso, aunque su postura política se mantiene firmemente conservadora. Con su designación como secretario de Seguridad Nacional, Mullin pasa a liderar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), un cargo clave en la administración Trump.

"Me complace anunciar que el muy respetado senador estadounidense del gran estado de Oklahoma, Markwayne Mullin, asumirá el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) a partir del 31 de marzo de 2026", escribió Trump en Truth Social.

Deportaciones en la administración Trump

Durante la administración de Donald Trump y bajo la gestión de Kristi Noem en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el gobierno de Estados Unidos reportó cifras récord de deportaciones y salidas voluntarias de indocumentados.

El gobierno de Trump ha mantenido una política de mano dura en materia migratoria, con énfasis en la seguridad fronteriza y la expulsión de personas consideradas “criminales peligrosos”.

Según datos oficiales del DHS, desde el inicio de su segundo mandato en enero de 2025, se registraron más de 605,000 deportaciones en menos de un año. Estas cifras superaron los niveles de deportación de administraciones anteriores y fueron presentadas como un logro en la estrategia de “restaurar la ley y el orden” en Estados Unidos.

Además de las deportaciones forzadas, el DHS reportó que 1.9 millones de indocumentados optaron por la salida voluntaria del país en ese mismo periodo. Estas “auto-deportaciones” fueron atribuidas a la presión de las políticas migratorias más estrictas y al temor de ser detenidos en operativos.