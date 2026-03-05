Trump afirma que él debe participar en elección del próximo líder iraní

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él debería tener un papel en la elección del próximo líder supremo de Irán, tras la muerte del ayatolá Ali Jamenei en el marco de la guerra regional. En entrevista con medios, Trump calificó como “inaceptable” al hijo del líder fallecido, quien aparece como posible sucesor.

“El hijo de Jamenei es un peso ligero. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy”, dijo Trump, estableciendo una comparación con Venezuela, donde mencionó la cooperación de la presidenta interina Delcy Rodríguez bajo presión de Washington después de la caída de Nicolás Maduro.

La muerte de Jamenei, confirmada por la televisión estatal iraní, abrió un proceso de sucesión en el que se espera que el Consejo de Expertos de Irán designe al nuevo líder supremo. El hijo del ayatolá, Mojtaba Jamenei, ha sido señalado como uno de los principales candidatos, aunque su perfil genera controversia incluso dentro de sectores iraníes.

¿Quién es Mojtaba Jamenei, el posible sucesor del ayatolá Alí Jamenei en Irán?

Tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei, la mirada política y religiosa de Irán se centra en su hijo, Mojtaba Jamenei, quien aparece como el principal candidato a sucederlo en el cargo de líder supremo. La Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos y responsable de designar a la máxima autoridad del país, habría considerado su nombre como el más fuerte para ocupar el puesto, según reportes de medios internacionales críticos del régimen.

Aunque Mojtaba mantiene un perfil discreto, diversas fuentes, entre ellas France 24 y The Guardian, destacan su influencia en los círculos de poder, su papel en la represión de las protestas de 2009 y el control de vastos recursos financieros, algunos de ellos señalados como objeto de sanciones internacionales.

Nacido en 1969 en Mashhad, Mojtaba es uno de los seis hijos de Jamenei. Su trayectoria está marcada por la tradición clerical de su familia: tanto su padre como su abuelo fueron religiosos influyentes. Tras la revolución de 1979, se trasladó con su familia a Teherán y llegó a servir en las fuerzas armadas de la República Islámica.

Hoy, Sayyed Mojtaba Hosseini Jamenei resuena con fuerza en la política iraní, no solo por su linaje, sino por el poder que se le atribuye en la estructura interna del régimen.

