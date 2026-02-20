Israel ataca Líbano y un campo de refugiados palestinos; al menos 8 muertos

Ataques israelíes en el Este del Líbano dejaron este viernes seis personas muertas y decenas de heridos, reportó la prensa estatal libanesa, aunque el ejército de Israel afirmó que los objetivos pertenecían al grupo Hezbolá.

Los ataques israelíes en el valle del Bekaa "provocaron un balance inicial de seis muertos y más de 25 heridos, distribuidos por los hospitales de la región", según informó la agencia estatal de noticias (NNA).

Por su parte, el ejército israelí afirmó en un comunicado que había golpeado un "centro de comando" de Hezbolá sin aportar pruebas.

Ataque a campo de refugiados palestinos

Horas antes el ejército israelí atacó un campo de refugiados palestinos de Ain el Helweh, en el sur del Líbano, causando dos muertos, indicó el ministerio de Salud, aunque Israel afirmó que se trató de un "centro de mando" del movimiento islamista palestino Hamás.

El ministerio de Salud de Líbano afirmó que dos personas murieron en el ataque.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA en inglés) había reportado antes la muerte de una persona y un número no especificado de heridos.

Un corresponsal de AFP vio humo saliendo de un edificio del muy populoso campamento y ambulancias que llegaban al lugar.

La agencia oficial informó previamente que un dron israelí atacó un barrio del campo de refugiados.

En tanto, el ejército israelí afirmó que atacó "un centro de mando de Hamás desde el que operaban terroristas".

Israel ha mantenido ataques contra posiciones en el Líbano a pesar del alto el fuego de 2024 que buscaba detener más de un año de hostilidades con el grupo libanés Hezbolá.

Israel también ha atacado objetivos de Hamás, incluyendo una incursión en el mismo campo de refugiados de Ain al Helweh en noviembre pasado, que causó la muerte de 13 personas.

Con información de AFP.