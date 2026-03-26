Expertos constatan un aumento "preocupante" de las armas nucleares

La cantidad de armas nucleares desplegadas y preparadas para ser usadas aumentó significativamente el año pasado, indica un informe publicado el jueves, que califica esta situación de avance "preocupante" en un contexto de intensificación de los conflictos armados.

Nueve países están dotados de armas atómicas: Rusia, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

En total tenían 12.187 ojivas nucleares al comienzo de este año, según el informe publicado por la ONG Norwegian People's Aid (NPA) en colaboración con la Federación de los científicos estadounidenses (FAS).

Esa cifra global representa una pequeña reducción de 144 con relación a comienzos de 2025, pero el número de armas nucleares disponibles aumentó de manera constante en los últimos años, alcanzando alrededor de 9.745 el año pasado, según el informe.

Esto significa que con esas armas el mundo dispone de 135.000 ojivas de la potencia de la de Hiroshima, una de las cuales mató 140.000 personas en 1945, precisa el informe.

Y 40% de esas ojivas, o sea 4.012, fueron desplegadas el año pasado en misiles balísticos en silo, lanzadores móviles, submarinos o bases de bombarderos, indica el informe, lo que representa un aumento de 108 con relación a 2024.

"El aumento anual continuo del número de ojivas desplegadas es una evolución preocupante, que incrementa los riesgos de escalada rápida, errores de apreciación y de utilización accidental", considera Hans Kristensen, director de Nuclear Information Project en la FAS y uno de los principales colaboradores del informe.

"Eso hace que el mundo sea más peligroso para todos nosotros", subraya en un comunicado.

El informe destaca también que es todavía más preocupante en un contexto de escalada de los conflictos en Europa, Asia y Oriente Medio, que involucran a veces a países dotados de armas nucleares.

El documento subraya asimismo "la erosión del régimen de desarme, no proliferación y control de los armamentos en vigor desde hace tiempo", especialmente con el fin el mes pasado del tratado New Start, último acuerdo logrado entre las dos principales potencias nucleares, Rusia y Estados Unidos.

Los expertos detallan también los puntos de tensión en la comunidad internacional sobre el asunto, con un número creciente de países partidarios de prohibir completamente esas armas.

A fines de 2025, 99 países habían adherido al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TIAN) de 2017.

Pero ningún país dotado de la bomba atómica se unió al tratado, sino que invierten masivamente en la modernización y expansión de sus arsenales.

Y 33 países bajo la protección del paraguas nuclear de aliados con ojivas "apoyan activamente y refuerzan esas políticas", subraya el comunicado.