El Ramadán comienza en Gaza entre las ruinas de mezquitas destruidas

En el inicio del mes musulmán de ayuno del Ramadán en Gaza el miércoles, los palestinos se dirigieron a las ruinas destrozadas de las mezquitas o a los espacios de oración improvisados hechos con lonas y madera para llorar a sus muertos, lamentando haber perdido sus lugares de culto.

En la ciudad de Gaza, la cúpula de la mezquita Al Hassaina, ahora destruida, descansa sobre un montón de escombros. Su antiguo patio, donde antes se reunían los fieles y donde hoy las familias duermen y cocinan entre las ruinas, está atravesado por tendederos.

"No soporto verlo", dijo Sami Al Hissi, de 61 años, voluntario en la mezquita de la ciudad de Gaza, de pie sobre los escombros donde antes se reunían con otros fieles para rezar.

Solíamos rezar cómodamente. Solíamos ver a nuestros amigos, a nuestros seres queridos. Ahora no hay seres queridos, ni amigos, ni mezquita", dijo.

Los niños trepan por las cúpulas agrietadas y las mujeres recogen la ropa tendida entre las columnas rotas.

Al Hissi dijo que la mezquita atraía a fieles de otros barrios, como Shejaia y Daraj, durante el Ramadán.

"Se llenaba con miles de personas", dijo. "Pero ahora, ¿dónde se supone que deben rezar? Todo son escombros y destrucción. Apenas hay espacio para cien personas", agregó.

Israel lanzó su guerra aérea y terrestre en Gaza tras un ataque transfronterizo liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 que causó la muerte de mil 200 personas, según las cifras israelíes. La invasión ilegal de Israel ha causado la muerte de 72 mil palestinos, según las autoridades sanitarias.

La oficina de prensa del Gobierno de Gaza, controlado por Hamás, ha dicho que las fuerzas israelíes han destruido por completo 835 mezquitas y han dañado parcialmente otras 180. Añadió que Israel ha atacado iglesias en múltiples ocasiones y ha destruido 40 de los 60 cementerios de Gaza.

Israel afirma que sus objetivos son las infraestructuras milicianas y acusa a los grupos armados palestinos de operar en zonas civiles, incluidas las mezquitas, una acusación que Hamás niega.

Para muchos residentes, la pérdida es tanto espiritual como comunitaria.

Nos hubiera gustado dar la bienvenida al Ramadán en un ambiente diferente", dijo Khitam Jabr, desplazada y ahora alojada en la mezquita.

"No tenemos suficientes mezquitas. Todas las mezquitas fueron destruidas y no hay ningún lugar donde rezar. Ahora rezamos en tiendas de campaña", añadió.

Con información de Reuters.