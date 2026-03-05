Irán y la bomba que no existe: la polémica justificación de la guerra

Luego de darse a conocer la operación "Furia épica", una de las razones que Estados Unidos e Israel han invocado públicamente para justificar sus ataques militares contra la República Islámica de Irán ha sido el supuesto peligro que representa el programa nuclear iraní.

La escalada bélica, que incluye la operación conjunta denominada “Furia Épica” por parte de Washington y “Rugido del León” por parte de Tel Aviv, fue presentada por ambas capitales como una respuesta preventiva ante lo que perciben como una amenaza nuclear latente.

El ataque, que comenzó con bombardeos dirigidos contra objetivos en Teherán y otras ciudades iraníes, coincide con el fracaso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para establecer controles más estrictos sobre el programa atómico de Teherán.

Según fuentes oficiales norteamericanas, la intervención responde a la necesidad de impedir que Irán desarrolle un arma nuclear, algo que, en la visión de Washington y Tel Aviv, alteraría el equilibrio estratégico en Oriente Medio y pondría en riesgo la seguridad de sus aliados en la región.

Sin embargo, la cuestión del programa nuclear no es algo nuevo.

Desde hace años, el enriquecimiento de uranio por parte de Irán ha sido objeto de preocupación de parte de Estados Unidos e Israel, especialmente después de que en 2018 Washington se retirara del Plan de Acción Integral Conjunto —el acuerdo de 2015 negociado con varias potencias mundiales para limitar las actividades nucleares de Irán— y Teherán reiniciara y expandiera sus capacidades de enriquecimiento.

En años recientes, inspectores encontraron niveles de enriquecimiento cercanos al umbral que podría permitir fabricar armas, y la llamada “ventana de ruptura” (tiempo necesario para producir material apto para armas) se redujo significativamente, alimentando las sospechas de que el programa podía tener fines militares.

El programa nuclear ¿pretexto?

Oficialmente, Estados Unidos e Israel han argumentado que su intervención busca limitar la capacidad de Irán de desarrollar un arma nuclear. El presidente estadounidense en funciones calificó la campaña como una medida para evitar una amenaza futura y proteger intereses propios, mientras que autoridades israelíes han insistido en que la sola posibilidad de un Irán con armas atómicas justificaría una acción preventiva.

Israel lleva al menos tres décadas asegurando, sin evidencia, que Irán estaba cerca de completar una bomba atómica. Freepik.

No obstante, expertos y actores internacionales han señalado que la evidencia pública de un programa nuclear con fines bélicos por parte de Irán sigue siendo disputada. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) ha subrayado que no ha verificado pruebas concluyentes de que Teherán haya tomado la decisión formal de construir armas nucleares, aunque sí ha observado actividades que exceden el uso meramente civil.

Este contraste entre la percepción occidental y la situación técnica ha sido fuente de críticas. Gobiernos como Rusia han denunciado los ataques como actos no provocados contra un Estado soberano y han cuestionado el uso del programa nuclear como pretexto para una escalada militar. Moscú ha advertido sobre los riesgos de una “catástrofe humanitaria, económica y potencialmente radiológica” si el conflicto continúa.

A nivel legal y diplomático, la interpretación de que el programa nuclear de Irán constituía una amenaza inminente ha sido objeto de disputa. Para algunos analistas, la ausencia de una decisión clara de Teherán de fabricar un arma nuclear real hace que la justificación preventiva sea altamente polémica y difícil de respaldar bajo normas internacionales existentes.

Antecedentes y factores que motivan la intervención

Aunque el programa nuclear ha sido el argumento central de Washington y Tel Aviv, no es la única razón detrás de la iniciativa militar. Analistas de seguridad señalan que hay otros factores que aumentan la preocupación occidental:

Misiles balísticos: El desarrollo por parte de Irán de misiles de largo alcance que, combinados con un arma nuclear, podrían amenazar directamente a territorios como Europa y Estados Unidos, ha sido citado como factor adicional de riesgo estratégico.

Influencia regional: Irán mantiene redes de apoyo a grupos no estatales como

en el Líbano, milicias chiíes en Irak y otras organizaciones que han confrontado a Israel y a aliados occidentales. Esto ha reforzado la percepción de que Irán no solo representa un peligro nuclear, sino también un desafío geopolítico más amplio.

Fallidas negociaciones: Las conversaciones diplomáticas recientes para imponer restricciones adicionales al programa nuclear fracasaron, lo que, según Estados Unidos e Israel, eliminó la vía pacífica y dejó como alternativa la acción militar directa.

Cambio de régimen: Aunque menormente articulado en declaraciones oficiales, analistas ven en la intervención una oportunidad para debilitar políticamente al actual liderazgo iraní y modificar su postura en la región.

De acuerdo a especialistas, aunque el programa nuclear ha sido el “pretexto público”, la intervención se apoya en una mezcla de evaluaciones estratégicas, percepciones de amenaza existencial y dinámicas geopolíticas que van más allá de las acusaciones formales sobre enriquecimiento de uranio.