Trump promete medidas para frenar subida en el precio del petróleo por guerra en Irán

El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó este jueves que su gobierno tomaría pronto medidas para "reducir la presión sobre el petróleo", tras la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra emprendida por Washington e Israel contra Irán.

Los mercados han sufrido fuertes turbulencias desde la ofensiva estadunidense e israelí el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. La república islámica ha respondido con ataques contra varios socios estadounidenses en el Golfo.

"Son inminentes nuevas medidas para reducir la presión sobre el petróleo. El crudo parece haberse estabilizado bastante. Lo teníamos muy bajo, pero tuve que hacer este pequeño desvío, ¿si a todos les parece bien?", dijo en un acto en la Casa Blanca.

Trump aseguró haber tomado ya "medidas decisivas" al "ofrecer un seguro de riesgo político para los petroleros que transitan por el Golfo".

El tráfico por el estrecho de Ormuz, por el que transita una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, se ha visto gravemente afectado, lo que ha generado temores de escasez y ha disparado los precios a niveles no vistos en casi dos años.

El Brent, el principal contrato internacional de crudo, subió un 4.9 por ciento este jueves, mientras que el WTI, el principal contrato estadunidense, se disparó un 8.05 por ciento.

Los precios elevados de la gasolina suelen ser un punto sensible para los líderes políticos estadunidenses, porque pueden alimentar una inflación que ya hace mella en muchos hogares.

Los precios medios de la gasolina en Estados Unidos han subido alrededor de un 9 POR CIENTO en la última semana, según el indicador de precios de la Asociación Estadunidense del Automóvil (AAA).

El martes, Trump ordenó a la Corporación de Financiamiento para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara un seguro de riesgo político para todo el comercio marítimo que atraviesa el Golfo.

El presidente indicó además que, "si fuera necesario", la Marina estadunidense comenzaría a escoltar petroleros por el estrecho de Ormuz "tan pronto como sea posible".

Con información de AFP.