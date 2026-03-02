EU ha atacado mil 250 objetivos en Irán

El ejército de Estados Unidos informó que atacó más de mil 250 objetivos durante las primeras 48 horas contra Irán, que comenzó el sábado pasado.

Añadió que entre los lugares atacados hay centros de mando y control, bases de misiles balísticos, buques y submarinos de la armada iraní, y sitios de misiles antibuque, según una hoja de datos publicada por el Comando Central, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región.

Además, el ejército estadunidense reportó que seis militares han muerto tras el inicio de la guerra con Irán.

Mientras que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, rechazó que el gobierno de Donald Trump haya atacado deliberadamente una escuela, luego de que la administración iraní denunciara la agresión que dejó 171 niñas muertas.

El funcionario agregó que el gobierno de Estados Unidos atacó a Irán "de manera preventiva" el sábado tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadunidenses.

Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas", dijo Rubio a los periodistas.

Desalojan embajada de EU en Amán

La embajada de Estados Unidos en Amán, la capital de Jordania, afirmó el lunes que evacuó temporalmente a su personal debido a una amenaza no especificada.

Por extrema precaución, todo el personal de la embajada de Estados Unidos ha abandonado temporalmente el recinto de la embajada debido a una amenaza", señaló en una alerta de seguridad publicada en redes sociales.

Jordania se encuentra entre los países de Oriente Medio que han estado respondiendo a contrataques de Irán, luego de la guerra conjunta que lanzaron el sábado Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

