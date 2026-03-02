“Gran ola” en la guerra con Irán aún está por llegar, afirma Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “la gran ola aún no ha llegado” en la ofensiva militar contra Irán, en declaraciones concedidas a CNN.

Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola aún no ha llegado. La grande está al caer”, afirmó el mandatario republicano, quien además reconoció incertidumbre sobre la conducción política iraní tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

No sabemos quién es el líder. No sabemos a quién elegirán”, declaró Trump, subrayando la falta de claridad sobre la transición de poder en Teherán.

Washington sin descartar tropas en el terreno

En entrevista con el New York Post, Trump afirmó que no descarta el despliegue de tropas terrestres si la situación lo exige.

No me acobardo respecto a tropas en el terreno (…) Yo digo ‘probablemente no las necesitamos’, [o] ‘si fuera necesario’”, sostuvo el presidente, diferenciándose —según dijo— de administraciones previas que descartaban categóricamente esa opción.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó descartar un eventual envío de fuerzas al terreno y advirtió que la campaña podría extenderse entre dos y seis semanas, aunque el calendario permanece abierto.

No vamos a entrar en el ejercicio de lo que haremos o no haremos (…) iremos tan lejos como sea necesario”, declaró Hegseth en conferencia de prensa.

Bomberos y funcionarios permanecen junto a los escombros de edificios residenciales cerca de la plaza Niloufar en Teherán. AFP

Superioridad aérea y objetivos estratégicos

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, aseguró que las fuerzas estadounidenses han logrado superioridad aérea local sobre territorio iraní, lo que permitiría ampliar operaciones contra objetivos estratégicos.

Según el Pentágono, los ataques coordinados con Israel han impactado cientos de blancos, incluidos sistemas de misiles, instalaciones navales y centros de mando y control.

Hegseth enfatizó que la actual ofensiva no busca replicar intervenciones prolongadas como las de Irak o Afganistán. “Nada de atolladeros de construcción nacional, nada de ejercicios de construcción de democracia. Luchamos para ganar y no desperdiciamos tiempo ni vidas”, afirmó.Escepticismo sobre cambio de régimen

Un despacho de Reuters señaló que altos funcionarios estadounidenses mantienen escepticismo sobre la posibilidad de que la operación derive en un cambio de régimen a corto plazo en la república islámica.

Aunque la Casa Blanca sostiene que la campaña responde a intereses de defensa nacional y protección de aliados, la incertidumbre política en Teherán y la evolución del conflicto mantienen en alerta a la comunidad internacional.

La ofensiva iniciada el sábado marca un punto de inflexión en la relación entre Washington y Teherán. Mientras Trump insiste en que la “gran ola” está por venir, el Pentágono subraya que los objetivos son “realistas” y alineados con la defensa de intereses estratégicos.

Fuerza Aérea de Catar derriba dos aviones iraníes

En tanto, la Fuerza Aérea de Catar derribó este lunes dos bombarderos provenientes de Irán, anunció el Ministerio de Defensa en un comunicado, luego de que la república islámica atacara instalaciones gasíferas del emirato.

La Fuerza Aérea de Catar derribó con éxito dos aviones SU-24 provenientes de la República Islámica de Irán. También interceptó siete misiles balísticos gracias a la defensa aérea y cinco drones, que tenían como objetivo varias zonas del país este lunes", precisó el Ministerio de Defensa.

Irán no siente "ninguna hostilidad" hacia los países del Golfo, aseguró este lunes su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, a su homólogo chino, Wang Yi.

Irán no tiene ninguna hostilidad hacia los países del Golfo Pérsico y está decidido a mantener relaciones de buena vecindad con ellos", expresó el ministro iraní, de acuerdo con la cancillería.

Desde que el sábado Estados Unidos e Israel lanzaron ataques conjuntos, Irán ha respondido con drones y misiles contra varias de las ricas monarquías del Golfo.

"La represalia defensiva de Irán contra las bases militares estadounidenses (...) no debe considerarse un ataque iraní contra estos países", aseguró Araqchi.

