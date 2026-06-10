Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz y amenaza con atacar embarcaciones

El conflicto entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar luego de que las Fuerzas Armadas iraníes anunciaran el cierre total del estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El cierre se produce tras una nueva serie de ataques estadunidenses contra objetivos iraníes y ha generado preocupación por sus posibles efectos en la economía global y la seguridad regional.

De acuerdo con autoridades militares iraníes, ninguna embarcación podrá transitar por esta vía estratégica que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán. Además, advirtieron que cualquier barco que intente cruzar será considerado un objetivo militar.

¿Por qué es tan importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es uno de los corredores marítimos más relevantes del planeta. Por esta ruta pasa una parte significativa de las exportaciones de petróleo y gas natural provenientes de países productores de Medio Oriente, por lo que cualquier interrupción tiene el potencial de impactar los mercados energéticos internacionales.

El anuncio iraní llegó después de una nueva oleada de bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, en respuesta a ataques previos contra intereses militares de Estados Unidos en la región.

Las autoridades militares iraníes consideran la medida una respuesta a la presión de Washington. via REUTERS

Según medios estatales iraníes, el Cuartel General Central Jatam al Anbiya confirmó que el paso marítimo quedó cerrado para todo tipo de embarcaciones, incluidos barcos comerciales. La Guardia Revolucionaria también aseguró haber abierto fuego contra dos embarcaciones que intentaron atravesar la zona pese a las restricciones impuestas.

Las autoridades iraníes sostienen que la medida forma parte de una estrategia defensiva ante la creciente presión militar de Washington y rechazaron las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien afirmó que una operación especial había permitido mantener el flujo de petróleo a través del estrecho.

Guerra en Irán vuelve a encender alarmas

Durante los últimos días se han registrado ataques cruzados entre ambos países, incluyendo bombardeos estadunidenses sobre instalaciones iraníes y acciones de represalia contra bases militares de Estados Unidos en la región.

Además de anunciar el cierre de Ormuz, la Armada iraní informó que atacó dos embarcaciones que intentaban navegar por el estrecho. Las autoridades militares reiteraron que cualquier buque que transite por la zona podría convertirse en blanco de nuevas operaciones.

La situación genera preocupación entre gobiernos, empresas navieras y mercados financieros debido a que un bloqueo prolongado podría afectar el suministro energético mundial y provocar incrementos en los precios del petróleo.

Hasta ahora, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto mientras crecen los llamados diplomáticos para evitar una confrontación de mayor alcance. Analistas consideran que el estrecho de Ormuz seguirá siendo uno de los puntos más sensibles del actual enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, debido a su relevancia estratégica para el comercio global y la seguridad energética.