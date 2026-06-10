Trump minimiza repunte de la inflación pese al aumento de precios en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al alza de la inflación, que alcanó en mayo su nivel más alto en tres años debido al aumento de los precios de la energía provocado por su guerra en Irán, supone un desafío clave para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.

"Las cifras fueron magníficas... me encanta la inflación", respondió Trump a periodistas que le preguntaron si estaba preocupado por los datos del miércoles.

Más tarde, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en que las declaraciones del mandatario habían sido sacadas de contexto.

El índice de precios al consumo (IPC) aumentó un 4.2 por ciento interanual, frente al 3.8 por ciento registrado en abril, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Se trató de la cifra más alta desde abril de 2023, según datos oficiales, aunque estuvo en línea con las previsiones de los analistas.

Este repunte se explica en gran medida por el alza de la gasolina por la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En represalia, Irán bloqueó el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, por donde transita un 20 por ciento del petróleo mundial.

Los datos de la inflación de mayo muestran que los precios de la energía aumentaron 23.5 por ciento respecto al mismo período del año pasado, con un aumento de 40,5 por ciento en la gasolina.

Los precios de los alimentos aumentaron de forma significativa por segundo mes consecutivo, un 2.7 por ciento.

Trump ha insistido en que el impacto sobre los precios será temporal y en que pronto se firmará un acuerdo de paz, pero el encarecimiento de los costos es un tema clave para los votantes a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

El Partido Republicano de Trump aspira a mantener el control de ambas cámaras del Congreso, pero se enfrentará a una dura prueba mientras los altos precios golpean a los hogares estadounidenses.

Si los legisladores demócratas recuperan una o ambas cámaras, limitarán la capacidad de Trump para sacar adelante sus políticas en el Congreso como lo ha hecho a lo largo de su segundo mandato.

"Me encanta la inflación"

"Las cifras fueron magníficas... me encanta la inflación", respondió Trump a periodistas que le preguntaron si estaba preocupado por los datos del miércoles.

En el Salón Oval de la Casa Blanca, insistió en que "la inflación va a caer como una piedra" cuando termine la guerra.

Varios analistas estimaron que la situación debería mejorar en los próximos meses.

Consideramos que la inflación alcanzó un techo y debería desacelerarse durante el segundo semestre, con la condición de que se encuentre un acuerdo rápidamente con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz", dijo Kathy Bostjancic, economista de Nationwide, en una nota.

Otros precios que subieron en Estados Unidos en mayo fueron la atención médica, las tarifas aéreas y el ocio.

Los estadounidenses llevan años lidiando con precios más altos de lo esperado, con una inflación que ha permanecido elevada mucho después de la pandemia.

La inflación subyacente -excluyendo energía y alimentos- también aumentó en mayo hasta un 2.9 por ciento interanual, frente al 2.8 por ciento de abril.

A comienzos de año, la inflación en Estados Unidos se mantenía estable, en 2.4 por ciento tanto en enero como en febrero.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) tiene una meta de inflación del 2 por ciento a largo plazo, y la comisión encargada de fijar la principal tasa de interés del banco central se reunirá la próxima semana.

Los mercados esperan que en esta reunión mantenga sin cambios las tasas, pero ahora están descontando subidas de tipos para más adelante en el año, lo que inquieta a los inversores en renta variable.

Antes de la guerra, los mercados habían descontado recortes de tasas de interés para más adelante en el año, con la expectativa de que la inflación impulsada por la política arancelaria de Trump comenzara a remitir.

El indicador de inflación preferido de la Fed, el índice de precios de los Gastos de Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés), también alcanzó un máximo de tres años en su última lectura.

La Fed no estará en posición de recortar las tasas si esto continúa", afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management.

"El mercado bursátil ha estado escalando un muro de preocupaciones y ha sido capaz de repuntar gracias a unos beneficios más sólidos y a tasas de interés estables, pero un entorno de tasas en alza es algo completamente distinto", agregó.