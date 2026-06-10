Estados Unidos cumple amenaza y lanza nuevos ataques "defensivos" contra Irán

Estados Unidos lanzó una nueva oleada de ataques aéreos contra Irán el miércoles por la noche, informó el ejército.

Es el segundo día consecutivo de ataques contra la república islámica, tras el derribo de un helicóptero estadunidense el lunes, a causa de un dron iraní.

Las fuerzas estadounidenses iniciaron "ataques adicionales en legítima defensa, contra múltiples objetivos en Irán", señaló el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

"Estos ataques constituyen una respuesta a la agresión injustificada y persistente de Irán", añadió en X.

Medios iraníes reportaron a primera hora del jueves explosiones en el sur del país, cerca del estrecho de Ormuz, después de que Estados Unidos reconociera haber llevado a cabo "ataques puramente defensivos".

Se escucharon explosiones en la ciudad portuaria sureña de Bandar Abás, en la isla de Qeshm y en las ciudades de Minab y Sirik, señalaron.

Este nuevo ataque a Irán sería el tercero en menos de 48 horas que realiza el ejército estadunidense a pesar de presionar al gobierno iraní para respetar el alto al fuego.

En vísperas del inicio del Mundial de fútbol, en el que la selección iraní jugará en suelo estadounidense, Trump había acusado más temprano a Irán de haber "tardado demasiado" en negociar un acuerdo, por lo cual deberá "pagar el precio".

Los ataques que tendrán lugar esta noche serán contundentes y precisos", abundó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, desde el cuartel general del Centcom, en Tampa, Florida.

La guerra, desatada el 28 de febrero con los ataques israeloestadunidenses contra Irán, sumió a la región en el caos y sacudió los mercados mundiales antes de que se estableciera una frágil tregua el 8 de abril.

Los precios del petróleo volvieron a subir el miércoles, aunque el barril sigue por debajo de los 100 dólares.

Ningún acuerdo "bajo amenaza"

Trump había anunciado el martes un "acuerdo muy, muy bueno" con Teherán en "dos o tres días", pero la madrugada del miércoles hubo fuego cruzado.

También dijo estar dispuesto a lanzar ataques contra centrales eléctricas y puentes iraníes.

Las infraestructuras críticas son vitales. Las amenazas de atacarlas (...) no son una demostración de fuerza, sino un signo de desesperación", afirmó el presidente iraní Masud Pezeshkian en X.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, declaró por su parte que "ningún acuerdo puede alcanzarse bajo amenazas, intimidación o uso de la fuerza".

Irán había reivindicado anteriormente ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos en su territorio.

En Kuwait, el ejército afirmó enfrentarse a "objetivos aéreos hostiles" sin precisar su procedencia. Las autoridades en Baréin dijeron haber interceptado varios ataques, mientras que el ejército jordano reportó la destrucción de cinco misiles que tenían como objetivo la localidad de Azraq, donde se encuentra una base estadounidense.

Estados Unidos también anunció haber dejado fuera de servicio el petrolero M/T Settebello, con pabellón de Palaos, que intentaba violar el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Trump.

El ataque con un avión de combate dejó tres desaparecidos entre la tripulación india del buque, según Nueva Delhi, que convocó al encargado de negocios estadounidense en protesta. Otros veintiún marineros fueron rescatados.

100 millones de barriles

Trump dijo además en su red Truth Social que el ejército estadounidense había llevado a cabo "una misión secreta" que permitió pasar 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz, bloqueado de facto por Irán desde el comienzo de la guerra.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó "la escalada de los ataques y de la retórica en las últimas 48 horas" y advirtió contra un deslizamiento hacia una "guerra total" en el Golfo.

Sin embargo, negociadores de Catar, uno de los países mediadores entre Washington y Teherán, viajaron el miércoles a la capital iraní, indicó a la AFP un diplomático al tanto de las conversaciones.

La reciente escalada provocó llamamientos a la moderación de Rusia y China, aliados de Irán.

Los bombardeos estadounidenses por el ataque al helicóptero —que sobrevolaba el estrecho de Ormuz— golpearon la noche del martes al miércoles a las ciudades de Jask y Sirik y la isla de Qeshm, sur de Irán.

En el tema nuclear, uno de los principales puntos de discordia entre Teherán y Washington, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) aprobó en Viena una resolución que exige a Irán proporcionar "información completa" sobre "los inventarios de material nuclear".

La adopción del texto es "contraproducente en la situación actual", dijo a la AFP el representante permanente de Irán ante la ONU en Viena.

Pedido de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó el miércoles a los libaneses a sumarse a la lucha de Israel contra el grupo político Hezbolá, al afirmar que su país ha sido "tomado como rehén" por este grupo islamista proiraní.

Tras bombardeos israelíes sobre Beirut, primero Irán y luego Israel llevaron a cabo ataques recíprocos el domingo y el lunes, por primera vez desde la entrada en vigor de la tregua del 8 de abril.

Teherán exige que Líbano, donde Hezbolá se enfrenta desde el 2 de marzo a Israel, sea incluido en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Más de 3 mil 600 personas murieron en Líbano en los bombardeos israelíes desde el inicio de la guerra.