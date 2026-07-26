Sánchez ve noche “positiva” en incendios de España; fuego en Francia ronda Burdeos

Incendios gigantescos han arrasado decenas de miles de hectáreas y han forzado a evacuar a 325 mil personas en Francia y España, con Burdeos y Madrid bajo asedio de un fuego que ha reducido a cenizas casas y negocios.

Las llamas se encuentran a entre "25 y 30 km" de Burdeos y a "15 km" de su metrópolis, en la región francesa de Gironda (suroeste), informó este domingo su alcalde, Thomas Cazenave, que no prevé evacuarla.

En los muelles de la ciudad un humo anaranjado oscurecía el cielo el domingo al amanecer, con un fuerte olor a quemado en las calles.

La situación sigue siendo muy desfavorable" en el frente de Gironda, mundialmente famosa por sus viñedos, pero también en las Landas (suroeste) y el Var (sureste), afirmó el domingo el ministro del Interior Laurent Nuñez en X.

Miles de bomberos exhaustos, ayudados por 1.500 militares y 1.200 policías, combaten las columnas de fuego que devoran casi todo a su paso y forzaron el cierre de una gran autopista y la interrupción de los trenes al sur de Burdeos.

Sánchez asegura que quedan "horas complejas" frente a los incendios en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que la evolución de los incendios que afectan a la provincia de Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid "ha sido muy positiva" durante la noche, pero advirtió que "quedan horas complejas", por lo que pidió a los vecinos extremar la precaución y mantenerse informados a través de canales institucionales o medios de comunicación.

Así se pronunció Sánchez durante una declaración institucional junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita al Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila).

Esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio", dijo el dirigente socialista ante los periodistas en la provincia de Ávila, una de las zonas afectadas cerca de Madrid.

"Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy", añadió en centro de mando de emergencias instalado en el municipio de Navaluenga, desde donde pidió a todos los partidos del país a unirse en "un gran pacto de Estado frente a la emergencia climática".

El jefe del Ejecutivo confirmó además que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para reconocer como "zonas gravemente afectadas por emergencias de protección civil" aquellas áreas dañadas por los incendios.

Asimismo, Sánchez agradeció "a los efectivos y a los servidores públicos" su labor en el combate contra las llamas, y destacó la cooperación institucional entre las administraciones.

Sánchez alerta por aumento de hectáreas afectadas

El presidente también alertó que en "menos de 24 horas" las hectáreas calcinadas por los 32 grandes incendios registrados en 2026 pasaron "de 130.000 a 150.000 hectáreas", lo que representa multiplicar por seis la cifra del año pasado, que "ya fue un año particularmente grave en cuanto a las zonas afectadas como consecuencia de grandes incendios".

Por ello, volvió a reclamar una reflexión "a todos los actores políticos e institucionales, pero también civiles y sociales", para exigir "el deber, no solamente por la seguridad, sino también moral" de alcanzar un "gran pacto de Estado frente a la emergencia climática".

Tenemos que incorporar el conocimiento de la ciencia para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos", reiteró.

Incendio en Francia se acerca a Burdeos

El gigantesco incendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia se encuentra "a 15 km" de la metrópolis de Burdeos, informó este domingo su alcalde, quien afirmó que evacuar la ciudad no está contemplado.

"No hay ninguna evacuación de Burdeos en el orden del día, lo repito. Aquí, el fuego está más bien hacia el sur. Sigue en el límite de la metrópolis, pero no avanza", afirmó Thomas Cazenave.

"No queda nada"

"No queda nada. Todo ha ardido", lamentó Mathieu Plessis el sábado al regresar a su municipio de Porge (suroeste).

"Todo eso es mi casa, bueno, era mi casa. No veo nada, veo desolación", describió a la AFP este fabricante de bicicletas eléctricas sobre la vivienda donde nació su abuela.

Más de 50.000 personas adicionales tuvieron que abandonar sus casas cerca de Burdeos, lo que eleva los evacuados a más de 220.000 únicamente por este fuego que ha arrasado 42.000 hectáreas, anunciaron las autoridades este domingo.

Aurore Vigreux, una abogada de 38 años que vive en Le Barp, se ha refugiado en casa de su exmarido con su hija y varios animales: un perro, dos conejos y un gato.

No es que tenga miedo, estoy consternada al ver que en realidad el fuego avanza y que no hay nada que dé esperanza. Tienes aún vientos, anuncian una ola de calor para la próxima semana, así que va a ser aún peor", declara a la AFP.

Las llamas y los vientos han obligado a cerrar la carretera principal A63 que conecta Burdeos con la frontera española, informaron las autoridades regionales.

La compañía ferroviaria SNCF también detuvo parte del tráfico.

Con información de AFP y DPA.

*mcam